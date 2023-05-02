حصيلة إيرادات فيلم John Wick: Chapter 4 فى شباك التذاكر العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فيلم John Wick: Chapter 4 أن يحقق إيرادات وصلت إلى 402 مليون و155 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرحه فى السينمات.

اقرأ أيضًا

كيانو ريفز مع John Wick فى 25 دارعرض بمصر من اليوم

قصة John Wick: Chapter 4

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

نجاح الجزء الثاني

حقق الجزء الثاني عام 2017، إيرادات وصلت إلى 30.4 مليون دولار، وطرح الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

إشادة النقاد بالجزء الرابع

وتمكن الجزء الرابع من الفيلم من أن يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الجمهور والنقاد، خاصة وأن الفيلم يمتد قرابة الـ3 ساعات، ولكنهم اعتبروها ميزة إيجابية حيث طغت أجواء الأكشن والإثارة على مدته الطويلة، كما أن مواجهة بطله كيانو مع دوني يين كانت رائعة، واستحقت ترقب الجمهور لها، حيث وجدت متابعة واهتمامًا جماهيرًا كبيرًا، على الرغم من أنه من أفلام السلاسل التي عادة ما يضعف الاهتمام بها مع توالي أجزائها.



وأكد كيانو ريفز، بطل الفيلم، أن هناك مشهدين ضمن الأحداث كانا الأصعب خلال التصوير، أحدهما مشهد قام بتصويره في مطاردة بالقرب من قوس النصر في العاصمة

الفرنسية باريس، والمشهد الثاني كان خلال مطاردة جديدة على ظهر حصان ظهرت ضمن الإعلان الترويجي الجديد للفيلم وسط الصحراء.

مشيرا إلى أنه أمضى 3 أشهر في التدريبات على مشاهد الأكشن، قائلًا: "أنه أصعب دور جسدي في حياتي المهنية". وتطرق إلى التفاني الذي يتطلبه الدور، وتحديدًا ساعات التدريب التي كان عليه خوضها لصقل مهاراته والارتقاء بالأكشن إلى المستوى التالي.



وكان John Wick 4 هو أكثر جزء في السلسلة من ناحية الأكشن بفارق كبير، حيث صور أحد المشاهد البارزة بشكل خاص على الـ 222 درجة التي تؤدي إلى كاتدرائية Sacré-Cœur Basilica في باريس، وشارك في هذا المشهد وحده 35 مؤديًا للحركات الخطيرة، صمم ذلك المشهد سكوت روجرز أحد أفراد الطاقم والذي قُتل خمس أو ست مرات خلال السبع ليال التي استغرقها الفريق لتصوير مشهد محاولات صعود ويك المتعددة على الدرج الضخم.

لمزيد من أخبار الفن اضغط.. هنا