ياسمين صبري "لايف كوتش" مع محمد إمام في أبو نسب

استأنفت النجمة ياسمين صبري تصوير مشاهدها في فيلم أبو نسب، الذي يعد التعاون الثالث لها مع النجم محمد إمام، والفيلم الثالث لها في العام 2023، بعدما تعاقدت على بطولة فيلم "البعبع" في أول تعاون مع النجم أمير كرارة، وفيلم "دليلة" مع المخرج بيتر ميمي، لتعوض غياب 4 سنوات عن السينما المصرية.

فيلم "أبو نسب" تم تصوير بعض مشاهده مطلع العام الجاري، ولكن توقف التصوير بسبب انشغال نجومه باستكمال أعمالهم المعروضة ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023 وأفلام عيد الفطر، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وبمشاركة عدد كبير من النجوم منهم ماجد الكدواني، علاء مرسي، محمد لطفي وهالة فاخر.

وتجسد ياسمين صبري ضمن أحداث الفيلم شخصية "لايف كوتش"، ومن المخطط طرح الفيلم في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك أو إجازة نهاية العام الدراسي، وهو التعاون الثالث لها مع النجم محمد إمام بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" إخراج معتز التونى عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوى والذي تم عرضه عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

وتستعد ياسمين صبري أيضاً لاستئناف تصوير دورها في فيلم البعبع الذي يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى، والذي تم الانتهاء من جزء في أحداثه قبل الانشغال بدراما رمضان، ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفى سياق متصل تعاقدت ياسمين صبري على بطولة فيلم دليلة مع المخرج بيتر ميمي والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون في إطار خطة بيتر ميمي لصنع أعمال سينمائية مرتبطة بخط درامي واحد، على غرار أفلام مارفل ودي سي، ومقرر البدء في تصويره بعد انتهاء ياسمين من فيلمي أبو نسب والبعبع.

قد يهمك أيضا