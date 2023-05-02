شارموفرز وعفروتو على مسرح واحد بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يجتمع الفريق الغنائي الشهير شارموفرز ومغني الراب عفروتو، في ليلة غنائية بالتزامن مع انطلاق حفلات الربيع في مختلف أنحاء القاهرة.

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تفاصيل حفل شارموفرز وعفروتو صيف القاهرة 2023

يقام الحفل في الـ 12 من مايو داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

يُعرف الحفل بـ "ساوند كلاش"، والذي سيجمع بين نوعين مختلفين من الموسيقى بين شارموفرز وعفروتو داخل أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة.

أحدث أغاني شارموفرز رمسيس باريس

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ شارموفرز، من خلال أغنية "رمسيس باريش"، الذي شارك فيها من خلال الفيلم السينمائي الذي يحمل نفس الإسم.

ويقول مطلعها"رمسيس. رمسيساتي في شنطه يا علي مش عايز شيكات ولا امضا عمل مصلحه خد فلوس السوشي واكل الخواجه رنجه فتاتوري فيلا تلاقيني

فيلم رمسيس باريس في سينما عيد الفطر 2023

على القمه نتكلم فرنسي افريقي ولسه مش لاقيترجمه ".

فيلم رمسيس باريس من بطولة للفنانة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، محمد محفوظ، من

تأليف: كريم حسن بشير، إخراج:أحمد خالد موسى.

من المقرر أن تظهر هيفاء وهبي داخل الفيلم بإطلالات فرنسية في تلك الفترة، وستجمعها مواقف كوميدية بين أبطال العمل.

أيام وينتهي الماراثون الدرامي الرمضاني ويلحقه نوع آخر من الإنتاجات الفنية ألا وهو السينما، إذْ تستقبل صالات العرض في عيد الفطر 6 أفلام متنوعة بين الكوميديا والأكشن والرعب.