وزيرة الثقافة تسلم جوائز مسابقة "المواهب الأدبية للشباب"



ياسر رشاد - القاهرة - سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، جوائز الدورة السادسة لمسابقة "المواهب الأدبية للشباب" دورة "الدكتور شاكر عبد الحميد" 2022-2023، والتي نظمتها الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع بنك مصر، وذلك بمقر المجلس .



وكرمت وزيرة الثقافة، اسم الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد، وتسلم التكريم زوجته السيدة مرفت مرسي والتي أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يؤصل اهتمام الدولة برموزها ومثقفيها، وقدمت الشكر لقطاعات وزارة الثقافة واهتمامها بتكريم الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد من خلال عدد من الفعاليات الثقافية لقرابة عامين، وأعربت كذلك عن امتنانها تخصيص قاعة باسم الدكتور الراحل بأكاديمية الفنون، وإدراج اسم الراحل ضمن مشروع "عاش هنا" من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تخليداً لرموز الوطن بالمجالات المتعددة.



ثم قامت وزيرة الثقافة بتكريم الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول بفرع الرواية مريم العجمي من محافظة الدقهلية، وفاز بالمركز الثاني نهاد صلاح معاطي من محافظة القاهرة، فيما ذهب المركز الثالث مناصفة بين دينا رضوان محمد من محافظة القاهرة، وإسلام عشري من محافظة دمياط.

وحصل على المركز الأول في فرع القصة القصيرة فاطمة الشريف من محافظة أسيوط، والمركز الثاني مناصفة بين أحمد أبو دياب من محافظة قنا، وشروق إلهامي الحديدي من محافظة الإسكندرية، المركز الثالث مناصفة بين نورهان نشأت من محافظة القاهرة، وماريا عزت عزيز من محافظة بني سويف.

وفي شعر الفصحى، حصل نور الدين نادر من محافظة القاهرة على المركز الأول عن مجموعته الشعرية "سوق الوقت"، وفاز طارق صقر من محافظة الغربية بجائزة الأول مكرر عن مجموعته الشعرية "بلا أثر من غبار الطريق"، فيما فازت شيرين مجدي من محافظة الغربية بالمركز الثاني عن مجموعتها "أغنية وراء النافذة"، وحصد محمد غازي النجار من محافظة الإسكندرية المركز الثالث عن ديوان "وتخفي فى نفسك ما الشعر مبديه".

اما في فرع شعر العامية، ففاز كريم علي محمود من محافظة الإسكندرية بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني كلا من أحمد إبراهيم رياض من محافظة البحيرة، ومحمد رفعت صبري من محافظة قنا، وأحمد محمد عبد العال من محافظة سوهاج، وياسمين خيري من محافظة الإسكندرية، وعلاء محمد أحمد بلبص من محافظة الشرقية، والمركز الثالث خالد النسر من محافظة القاهرة.

وفي فرع أدب الطفل، فاز علي الجمال ، وفى فرع الدراسات النقدية فاز محمد السيد علي أحمد محافظة الشرقية، وعلاء عاطف عبد العال من محافظة سوهاج، إسلام فتحي عبد العال موسى من محافظة سوهاج.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: " تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة متكاملة من الفعاليات الثقافية تُنفذها الوزارة لاكتشاف النابغين والمبدعين"، مؤكدة مواصلة الجهود في هذا الصدد، وقدمت وزيرة الثقافة، الشكر لبنك مصر للمشاركة الفعالة والاهتمام

برعاية مثل هذه الفعاليات الثقافية البناءة بالوزارة، مشيرة إلى أن العمل الإبداعي يمثل جزءاً فاعلاً في العملية الاقتصادية ومصدراً من مصادر الدخل القومي، وأعربت عن تطلعات الوزارة لمزيد من التعاون مع بنك مصر وتعزيز أطر التعاون بين العمل الإبداعي والمجال الاقتصادي لتحقيق الأهداف التنموية وبناء الإنسان، ووجهت التهنئة للفائزين وحثتهم على مواصلة إبداعاتهم، وكذلك هنأت أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا الجهد الكبير لخروج المسابقة بالشكل اللائق.

وفي كلمته قال الدكتور هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة: "نلتقي اليوم لتكريم مجموعة جديدة من الفائزين بالمسابقة التي تحمل اسم الدكتور شاكر عبد الحميد في دورتها السادسة، وأوضح أن الدورة السادسة تم تنظيمها بالتعاون مع بنك مصر"، مشيراً أن الاحتفالية تؤكد اهتمام وزارة الثقافة بالمبدعين والنابغين في كافة الفئات العمرية فقريبًا كنا نعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، واليوم هذه المسابقة التى انطلقت عام ٢٠١٣، وبعد اسابيع قليلة سيتم التصويت على جوائز الدولة، وأشار عزمي أن اللافت في هذه الدورة السادسة من المسابقة كثرة الفائزين من الأقاليم بما يؤكد أن هذا البلد لن ينضب معينة من الإبداع .

وقالت إيمان نجم المشرف على إلادارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات: "تهدف المسابقة إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في إطار خطة الوزارة لرعاية المواهب الإبداعية من كافة المحافظات، كما استعرضت تاريخ المسابقة عبر دوراتها السابقة وصولًا إلى الدورة الحالية، وأوضحت أن المسابقة تقدم لها ١١٧ متسابقًا، في كل فروعها، بعد الإعلان عنها عبر بوابة المجلس، وكذلك في كافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، تم تصفيتهم إلى ٧٠ متسابقًا ، كما تم فحص الأعمال على يد لجان متخصصة في كل فرع، فاز بجوائزها ٢٤ متسابقًا ، ٤ فقط منهم من القاهرة والباقي من كافة المحافظات".