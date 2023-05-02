الصاروخ مايا دياب تخلع ملابسها الداخلية أثناء مقابلة تلفزيونة وتهديها للمذيع.. شاهد

فنون - ياسمين عبدالعظيم - في مقابلة لها على البرنامج الكوميدي الساخر والشهير "لهون وبس" والذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد، ويتناول فيه العديد من القضايا الاجتماعية والفنية وحديث الشارع، ويعرض مقابلات لأكثر الفنانين جدلا وإثارة، تعرضت الفنانة مايا دياب للأسئلة محرجة من قبل المذيع مما دفعها للرد عليه بطريقة مختلفة وصفت بأوقح وأجرأ الردود على الهواء مباشرة أمام المشاهدين، وتدور أحداث المشهد عندما انتقد المذيع هشام حداد وسخر من لبس مايا دياب وظهورها بصور فاضحة ومخلة على مواقع التواصل، وهو الأمر الذي استدعى من مايا دياب الرد عليه برد عنيف وخارج عن المألوف تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء.

كثفت الفنانة مايا دياب خلال الفترة الأخيرة من نشرها لصور جريئة تظهر فيها بلبسها الكاشف الذي يبرز مفاتن جسمها ويكشف عن أجزاء حساسة من جسمها الجميل والمتناسق، وهو ما جعلها تتربع على عرش النجومية، وتحصد الترند تلو الترند لأسابيع، وذلك بسبب الاثارة التي تتركها على قلوب المتابعين.

▪︎ جرأة مايا دياب في برنامج لهون وبس

غالبا ما يتعرض الفنانيين والمشاهير على مختلف مجالاتهم من ممثلين ومطربين وراقصين واعلاميين، ورجال أعمال، للتنمر والسخرية، إضافة إلى الانتقاد الحاد واللاذع، وهو الأمر الذي وقعت فيه الفنانة مايا دياب والتي لا تختلف عن غيرها من الفنانين الذين يتعرضون بين الحين والآخر للسخرية، لكن قلما نجد من يرد بجرأة على منتقديه كما فعلت مايا دياب.

عندما سخر المذيع هشام حداد بشكل لاذع من لبس مايا دياب واطلالاتها التي وصفها بالجريئة والوقحة، ردت عليه الفنانة بطريقة غريبة لم يكن غيرها ليرد بمثلها، حيث خلعت ملابسها الداخلية واعطتها له كهدية منها لزوجته، التي قال أنها لا تلبس ملابس كاشفة كتلك التي تلبسها مايا، كل هذا حدث على الهواء مباشرة، مما وضع المذيع في موقف محرج لم يكن يتمناه لغيره، حيث تغيرت ملامحه وصمت لدقيقه، ولم يقوى على الرد.