شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تنضم لأسرة فيلم أبو نسب مع محمد إمام وياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة وفاء عامر إلى أسرة فيلم أبو نسب مع النجمين محمد إمام وياسمين صبرى والمقرر استئناف تصويره الأسبوع المقبل، حيث تم تصوير جزء من المشاهد قبل انشغال الفنانين بأعمالهم الدرامية التي عرضت في شهر رمضان الماضى، والفيلم يشارك في بطولته ماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ومرشح للعرض في موسم عيد الأضحى المقبل.

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذى شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وقالت الفنانة وفاء عامر، أن مسلسل حضرة العمدة مسلسل من مسلسلات العمر فكل شيء تم تصويره ليس للتسلية بل هو عرض لكل نقطة سوداء في المجتمع حدثت وتحدث في بعض المجتمعات ويضع جرس إنذار للكثير من المشكلات التي يعانى منها المجتمع مضيفة خلال برنامج الحياة اليوم أن المخرج عادل أديب مخرج مخلص، ما زالت تتعلم منه.

ولفتت الفنانة وفاء عامر، إلى أن هناك تل من المشكلات ناقشها مسلسل حضرة العمدة وفخورة أنى شاركت في المسلسل، فيما عقب المخرج عادل أديب خلال البرنامج على تصريحات وفاء عامر قائلا إن وفاء عامر صورت المسلسل ويديها مكسورة بعد عودتها من لبنان .

أما محمد إمام فقدم آخر أعماله فى السينما فيلم "عمهم"، والذى انطلق فى موسم عيد الأضحى الماضى وحقق ايرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه وهى الأعلى فى مشوار إمام السينمائى، وشارك فى بطولة الفيلم سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، إيتن عامر، باسم سمرة، محمد لطفى، رياض الخولى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.