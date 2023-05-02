شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات ترويجية لمسلسل Queen Charlotte: A Bridgerton Story قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس فيديو ترويجيا لمسلسلها الجديد Queen Charlotte: A Bridgerton Story، المشتق من السلسلة الرئيسية Bridgerton، وتنوعت للقطات في الفيديو الترويجى ما بين الدراما والرومانسية.

ومن المقرر طرح مسلسل Queen Charlotte: A Bridgerton Story بداية من الخميس، 4 مايو الجارى، على أن تتكون السلسلة الجديدة من 6 حلقات تطرح دفعة واحدة على منصة نتفليكس.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، المسلسل الجديد سيركز على فترة صعود الملكة شارلوت في صغرها وحبها الأول، كما سيركز على فيوليت بريدجيرتون والليدي دانبري.

على أن يشمل طاقم الممثلين كل من، جولدا روشيوفيل (الملكة شارلوت)، أدجوا أندوه (ليدي أجاثا دانبري) وروث جيميل (ليدي فيوليت بريدجيرتون) يعيدون تمثيل أدوارهم من Bridgerton في هذه السلسلة.

على أن تلعب India Amarteifio دور الملكة الشابة شارلوت، المخطوبة لملك إنجلترا الغامض رغماً عنها، وصلت شارلوت إلى لندن لتدرك أنها لم تكن بالضبط ما كان يتوقعه أفراد العائلة المالكة، بينما تتعلم التنقل في القصر، والتى كبرت لتصبح واحدة من أكثر ملوك أوروبا المخلدون في الذاكرة.

تلعب ميشيل فيرلي دور الأميرة أوجوستا التي تقرر الحفاظ على سلطة عائلتها، وبالتالي تقوم الأميرة الأرملة بما يلزم لتأمين مكان ابنها كملك وسط بريطانيا المتغيرة والحديثة.

ويلعب كوري ميلكريست دور الملك الشاب جورج الذى انحنى دائمًا للقيود المفروضة عليه باعتباره الملك.

كما تلعب Arsema Thomas شخصية Agatha Danbury في شبابها، حيث تستخدم Agatha وصول شارلوت لتجد طريقها إلى المجتمع، وذلك من خلال المعرفة الشديدة بالمشهد الاجتماعي المنقسم.