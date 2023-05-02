شكرا لقرائتكم خبر عن رامي مالك في حفل Met Gala 2023.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سجادة حفل Met Gala 2023والذي أقيم في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، حضور النجم المصري العالمي رامي مالك، بإطلالة كاجوال، وظهر رامي على السجادة التي تغير لونها بشكل ملفت وغير معتاد.

وفي سياق متصل كشفت عدة مواقع أجنبية مؤخرًا عن أن رامي مالك أجري محادثات من أجل مشروعه المقبل، والممثل في تصويره فيلم يتطرق إلى قصة حياة الممثل الذى ذاع صيته وقت الأفلام الصامتة، باستر كيتون، وذلك خلال مشروع فني يساهم في إنتاجه أيضًا وفقًا لمقال نشره موقع Variety

يأتي ذلك بعدما حصل آخر أفلام رامى مالك، Amsterdam، على تقييم شيء، وصل إلى 33% من قبل 243 ناقدا عالميا، و62% من قبل أكثر من 500 مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و14دقيقة.

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويقوم ببطولته كل من رامى مالك، مارجوت روبى، وكريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس في الفترة بين يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما



رامى مالك (1)



رامى مالك (1)



رامى مالك (2)