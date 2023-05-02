شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ 9 من مهرجان أفلام السعودية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان أفلام السعودية بنسخته التاسعة مساء يوم الخميس، والمقرر إقامته خلال الفترة من 4- 11 مايو 2023م، وتأتي دورة هذا العام تحت محور "الكوميديا"، كما يترقب الجمهور عرض 78 فيلما، ضمن 48 مجموعة عرض و 4 مجموعات للأطفال، وسيتاح لأول مرة في المهرجان مشاهدة ثمانية أفلام عبر أجهزة الواقع الافتراضي المصممة لخلق تجربة سينمائية مختلفة.

وأوضحت مديرة البرامج في مركز إثراء نورة الزامل، أن مهرجان أفلام السعودية لهذا العام يأتي استكمالًا لدور إثراء في تعزيز صناعة السينما ودعم مجالاتها، والحرص على تطوير المواهب الوطنية بما يتلاءم مع جهود المملكة وتوجهاتها في إيجاد مكانة مرموقة للسينما في مجالات التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو وكل ما يتعلق في صناعة الأفلام، إذ يتضمن المهرجان حزمة من البرامج الثقافية المتنوعة، مبينة أن المملكة تعيش حالة نشطة وواعدة جدًا في الحراك السينمائي.

من جانبه ، قال مدير المهرجان أحمد الملا بأن الشراكة الممتدة بين جمعية السينما ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، والتي بدأت منذ الدورة الثانية التي أقيمت عام 2015م ما هي إلا جزء من الدور المتمثل على الجهتين في تمكين صنّاع الأفلام والمواهب السينمائية وتقديم كافة أوجه الدعم لهما، مشيدًا بدور هيئة الأفلام في المساندة المتواصلة من منطلق حرصها على جهود صنّاع الأفلام السعوديين، وبحسب الملا فإن المهرجان اختار في دورته التاسعة محوراً أساسيًا وهو سينما الكوميديا، حيث يلقي الضوء على تيار أثار الدهشة والضحك، برمزية جمالية ودلالات هادفة.

وعلى الصعيد ذاته، يستقبل المركز ضيوف المهرجان خلال حفل الافتتاح مساء يوم الخميس المقبل على السجادة الحمراء، وصولًا إلى مسرح إثراء، حيث يُعرض فيلم الافتتاح (سليق) للمخرجة السعودية أفنان باويان، كما يقدم المهرجان على مدى ثمانية أفلام مجموعة من الندوات الثقافية والورش التدريبية، ويصاحب ذلك توقيع إصدارات الكتب من قبل مؤلفيها، وصولًا إلى حفل الختام وإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة، ومما يبدو لافتًا أنه سيتم تكريم العديد من الشخصيات التي تركت بصمة في تاريخ الفنّ السينمائي.