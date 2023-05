Backstreet Boys| أجواء التسعينيات تملأ مسرح حفل القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - مازال حفل الفريق الغنائي الشهير Backstreet Boys مستمر في إحدى المنتزهات الشهيرة بالتجمع الخامس، في ليلتهم الغنائية الأولى في القاهرة بحضور كامل العدد ومجموعة غنائية مميزة على وجه التحديد فترة التسعينيات وبداية الألفينيات.

Backstreet Boys يعود إلى التسعينيات بهذه الأغنية

أشعل Backstreet Boys أجواء الحفل بأغنيته الشهيرة show me the meaning التي تم طرحها في 1999 ضمن ألبوم "ميلينيوم"، الذي ترشح لجائزة الجرامي لأفضل أداء صوتي.

افتتح الفريق الغنائي الشهير Backstreet Boys، الحفل على أنغام أغنية "I wanna be with you"، وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل فريد من نوعه في حضوره الأول إلى مصر ضمن جولته العربية خلال شهر مايو الجاري.

Backstreet Boys انطلاقة مميزة في حفله الأول بالقاهرة

قدم Backstreet Boys بعد افتتاح الحفل أغنيتهم الشهير ةevery body، get down ، وسط صيحات الجمهور التي تعالت مع موسيقاهم وأغانيهم.

قام عضو الفرقة nick carter بإلقاء كلمة "شكرا" باللغة العربية تقديرًا لتفاعل الجمهور معهم، وتوجيه الشكر لجميع القائمين على الحفل.

BackStreet Boys فرقة بوب موسيقية أمريكية، تأسست في مدينة أورلاندو، فلوريدا سنة 1993، تتكون الفرقة من أي جي مكلين، هاوي دورو، نيك كارتر، كيفن ريتشاردسون، براين ليتريل.

الفرقة حازت على جوائز كثيرة من أبرزها جائزة غرامي، وباعت أكثر من 120 مليون نسخة ألبومِ حول العالم،

مما جعل الفريق صاحب الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ، كما أن ألبوم "Millenium" الذي أطلقته الفرقة سنة 1999 هو حامل لقب ثاني ألبومات البوب

الأكثر مبيعًا عبر التاريخ.

وفي 2012، أعلنت الفرقة عن عودة كيفن بشكل دائم. في السنة التالية احتفلت الفرقة بالذكرى ال20 وبإصدار أول ألبوم مستقل، In a World Like This عام (2013)، وقامت الفرقة أيضًا بإصدار أول فلم وثائقي لها بعنوان Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of في يناير 2015.

باعت الفرقة أكثر من 130 مليون نسخة ألبوم حول العالم، مما جعلها الفرقة الأفضل مبيعًا في التاريخ، ومن أفضل المطربين مبيعًا في العالم، وهي الفرقة الأولى منذ فرقة سيد التي تصل أول تسعة ألبومات لها إلى أفضل 10 في قائمة بيلبورد 200، وهي الفرقة الشبابية الأولى والأخيرة التي تحقق ذلك، ونالت الفرقة أيضًا نجمة في ممر الشهرة في هوليوود في 22 أبريل 2013.