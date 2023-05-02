»ساعة إجابة«.. عمل موجه للأطفال وتمت محاربته فى دور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - جدل كبير أثاره فيلم «ساعة إجابة» بعد تردد أخبار عن سحب الفيلم من دور العرض المقرر عرضه خلالها فى موسم عيد الفطر لصالح أحد الأفلام الأخرى المنافسة له، حيث كان من المقرر عرض العمل فى 25 دور عرض سينمائية، لكن على أرض الواقع لم يتعد الـ10 قاعات، وهو ما سبب الإزعاج لفريق العمل، وتذيل الفيلم إيرادات موسم عيد الفطر.

تدور أحداث الفيلم حول طفل فى الثامنة من عمره كثير الخلاف مع والديه المحبين، يصل هذا الخلاف إلى ذروته عندما يخفق والداه فى الوفاء بوعدهما له بالذهاب إلى السينما، فيتشاجر معهما ويدخل غرفته مغلقًا الباب بشدة، ويتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين، يسمع صوت الرعد، وعند فتحه الباب يكتشف تحقق أمنيته وأنه انتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة جديدة.

ويشارك فى بطولة العمل كل من سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحى، عمر كمال، أحمد طلعت ومن تأليف أحمد شيكو، شيرين علاء، مصطفى خضر، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

التقت «الوفـد» بصناع العمل وتحدثنا حول الأزمة التى مر بها، وتحضيرات العمل، وصعوبة التصوير مع طفل، واسباب حماس أغلبية الابطال للمشاركة فى الفيلم وغيرها من كواليس صناعة العمل خلال السطور التالية..

منتجة العمل: لم يأخذ فرصته

أكدت المنتجة شاهيناز العقاد أنها فوجئت بما تعرض له فيلمها الجديد من مؤامرة فى دور العرض السينمائية، خاصة أن العمل للأطفال ولا ينافس نوعية الأعمال المعروضة، وقالت: فوجئت بالبانر الخاص بالفيلم ليس متواجدًا أمام دور العرض التى من المفترض عرضه، كما أن الحجز الإلكترونى ليس متوافرًا، وفى بورسعيد التى تدور أحداث الفيلم بها شهدت القاعة التى تعرض الفيلم انقطاعًا فى التيار الكهربائى».

وأضافت: ما يحدث ليس طبيعياً، ولا صدفة، خاصة أن الفيلم يعرض فى 10 شاشات بدور العرض المصرية ويعرض فى ساعات الصباح فقط وليس فى الحفلات الليلية التى يعرض بها معظم الأفلام فمن وراء كل هذا، فهو فيلم مخصص للأطفال ولا ينافس الأفلام الأخرى، فلماذا لا يأخذ فرصته كباقى الأفلام.

سليم مصطفى: تمنيت عائلة أخرى خلال الأحداث

قال الطفل سليم مصطفى بطل العمل: «أظهر فى فيلم ساعة إجابة لدى أب وأم ولكنى أتمنى أن أنتمى لعائلة أخرى، وهذا يحصل بالفعل وأكتشف تحقق أمنيتى، وأننى أنتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة لأعيش مغامرة جديدة».

وأضاف: أنا لم أشعر بالخوف أثناء تصوير العمل، حيث إن كل عائلة كنا نستمر التصوير معهم لمدة يومين، ففى اليوم الأول اكون مازلت غير معتاد عليهم، ولكن فى اليوم التالى يكون الأمر مختلف، ونصبح عائلة حقيقية، فشعرت بسعادة كبيرة بتقديم هذا العمل.

نجلاء بدر: نناقش مشكلة الأطفال مع أسرهم

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «ساعة إجابة» الذى ينافس بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر، وقالت: «شعرت بسعادة كبيرة بالمشاركة فى هذا العمل، خاصة أنه لأول مرة فى مصر، فالعمل يناقش مشكلة الأطفال مع أسرهم، وهذا متعارف عليه فى السينما على مستوى العالم.

وأضافت: الفيلم لايت كوميدى، وهذه هى المرة الأولى التى أشارك فيها فى عمل من هذه النوعية، وأقدم شخصية أم، فهذه الشخصية التى قدمتها تشبه أمى كثيرًا، وما كان يحدث معنا فى فترة الطفولة، مشيرة إلى أنها وافقت على العمل بدون تفكير بمجرد قراءتها للمعالجة، حيث أرسلت إليها المنتجة شاهيناز العقاد المعالجة، وطلبت منها رأيها بالمشاركة، وقالت نجلاء جميعنا مررنا خلال حياتنا بما مر به الطفل «ياسين» خلال أحداث العمل، فشعرت أن الفكرة سابقة العصور، حيث ينقلنا الفيلم إلى عصر آخر طارح سؤال ماذا لو هذا تم بالفعل؟.

وتحدثت نجلاء بدر عن شخصية الأم التى قدمتها فى العمل قائلة: الشخصية هى شخصية الأم المصرية والعربية، فأنا مع مرور الوقت وجدت نفسى أصبحت أشبه أمى فى نفس الطباع، فهذا هو الموروث الذى تصبح عليه كل أم فى الوطن العربى بالكامل، نفس التعليمات والتعليقات، عن عدم السهر، الانتهاء من تناول السندوتش بالكامل، إغلاق المصابيح وغيرها من الأمور.

وعن وجود نسبة كبيرة من الخيال داخل العمل قالت: الخيال يزيد مع تطور التكنولوجيا، خاصة فى دور العرض السينمائية، ولكن فى الوطن العربى نحتاج إلى قصة واقعية، وهذا ما حدث فى فيلم ساعة إجابة، تمت الاستفادة من تطور التكنولوجيا فى تقديم عمل لكل الأسرة، حيث يقدم الفيلم مواجهة بين الأطفال والأهل، فيجب على الأمهات رؤية كيف يفكر أبناؤهم، والاستفادة من ذلك الاختلاف.

وبسؤالها عن العمل مع الأطفال فى السينما قالت: العمل مع الأطفال متعب جدًا، فالطفل لديه طاقة جبارة للعمل على عكس الكبار، ولكن الطفل يشعر بالزهق من كثرة التكرار على عكس الكبار، ومن المؤسف أنه أحياناً يكون الطفل غير مدرك لأهمية ما يقدمه، ولكن فى هذا الفيلم سليم كان مدركًا ماذا يفعل لذلك كان متحمل المسئولية.

أيتن عامر: تركيبة جديدة وسكريبت ذكى

قالت الفنانة أيتن عامر: هذا العمل من أكثر نوعية الأفلام التى قدمتها وكنت معجبه بها جدًا، لأنى أحب تلك النوعية من الأعمال، هذه ليست أول مرة فى مصر يتم تقديم فيلم بطله طفل، حيث كان يوجد من قبل فيلم «لامؤاخذة» بطولة أحمد داش، ولكن أكثر شىء أعجبنى هنا هو التركيبة والإسكريبت الذكى جدًّا، حتى الأغنية التى قدمتها كنت سعيدة بردود الأفعال التى وصلتنى عنها، فأنا كنت مع الأغنية منذ البداية بدءًا من كتابة الكلمات والتلحين وبعد ذلك تصويرها مع عمر كمال لأول مرة.

وأضافت: أقدم خلال العمل شخصية إحدى

الأمهات التى تظهر مع الطفل «ياسين» سليم مصطفى، وهى تغنى فى المطبخ يقوم بتصويرها وينشر الفيديو على الإنترنت فيأتى إليها مطرب مشهور يطلب منها تقديم ديو غنائى معه، مشيرة إلى أن الفيلم يقدم رسالة مهمة جدًا وهى أن الأم والأب هما حظ الطفل فى الدنيا، فيجب أن يهتما به ويحافظا عليه.

المؤلف أحمد شيكو: استعنت بورشة للانتهاء فى الوقت المناسب

أكد المؤلف أحمد شيكو صاحب فكرة العمل أنه كان يفكر فى تقديم الفيلم منذ 6 سنوات مضت، فكان البطل بنت، ولكن المسئول عن ورشة الكتابة اختار أن يكون البطل ولدًا، لأنه سوف يكون أسهل التحرك فى المواقف التى يتم وضعه فيها.

وأضاف: لجأنا لورشة كتابة لأن المنتجة شاهيناز العقاد كانت تريد دخول تصوير الفيلم خلال شهر، بعد قراءتها للفكرة، فلم أكن أستطيع كتابة العمل لوحدى فى تلك المدة القصيرة، فلجأت لورشة كتابة «ورق عنب»، وتم الانتهاء من كتابة العمل فى الوقت المحدد.

وأشار شيكو إلى أن فكرة جاءت له من الإمام فى الصلاة الذى يقول إنه ما من يوم جمعة إلا وبه ساعة إجابة، فماذا لو كان وقت دعوة الطفل هى تلك الساعة، فيخوض مغامراته ما بين الحقيقى والخيال.

فيدرا: فريق العمل يفتح النفس

أوضحت الفنانة فيدرا عن سر حماسها للمشاركة فى العمل وقالت: سكريبت العمل أحد الأسباب الرئيسية فى قبولى المشاركة خلاله، كما أنه عدم وجود أعمال كثيرة للأطفال كان من أهم الأسباب أيضاً، حيث إن الأطفال مظلومون فى السينما، بجانب أن فريق العمل بالكامل يفتحون نفسك على العمل.

فراس سعيد: غيرت مظهرى من أجل الفيلم

قال الفنان فراس سعيد: كنت أبحث من فترة طويلة عن عمل لايت كوميدى، لذلك شعرت بسعادة كبيرة عندما عرض على هذا الفيلم، فالقصة جميلة والشخصية التى أقدمها شجعتنى كثيرًا، فهو رجل شرير بشكل فانتازيا، فقمت بتقديم الشخصية بشكل مختلف، وغيرت مظهرى ونبرة صوتى لكى تكون جديدة تمامًا، فقمت بحلاقة شعرى بالكامل، وجعلت نبرة صوتى أخشن، ليظهر الأب كزعيم للمافيا.

وأضاف: العمل مع الطفل سليم مصطفى كان ممتعًا جدًا، قبل تصوير العمل جلست معه فى مقر الشركة المنتجة، وخرجت من هذا اللقاء، وأنا حابب شخصيته جدًا، وأثناء التصوير كان يبهرنى بأدائه وحفظة للعمل، فالتجربة فى مجملها كانت متميزة لأبعد حد.

المخرج مصطفى أبوسيف: نوعية مفتقدينها فى السينما

اكد المخرج مصطفى أبو سيف أن أكثر ما حمسة للمشاركة فى العمل أن البطل طفل، وهذا أمر نحن مفتقدونه فى السينما المصرية، فقمت بالتحضير وبداية التصوير، على الرغم من أن السيناريو لم يكن أفضل حاجة، ولكن الأساس نفسة كان جيدًا.

وأضاف: الفيلم يشارك فيه 16 نجمًا، وهذا أمر لم يكن سهلًا، فقمنا بالتواصل مع عدد كبير من النجوم، وفى النهاية كنت راضيًا على التشكيلة التى تم تقديمها فى الفيلم، كان من المقرر أن تشارك الفنانة نبيلة عبيد خلال العمل، ولكنها اعتذرت بسبب تغير مواعيد التصوير لأكثر من مرة بسبب التحضيرات.

وعن ظهور أب وأم من الأبطال الخارقين قال: هذه العائلة كانت أكثر العائلا وأصعبها فى التحضير والتصوير، حتى فى ما بعد التصوير، بسبب الجرافيك والمؤثرات وغيرها من الأمور.

وبسؤاله عن التعامل مع طفل خلال التصوير قال: سليم طفل ذكى جدًا وكان يستمع إلى التعليمات بشكل جيد، فهو كان لديه إدراك للعمل الذى يقدمه، فلم يكن متعبًا بشكل كبير أثناء تصوير العمل، فهو شقى مثل الأطفال فى مثل عمره، ولك فى النهاية أداؤه أكثر من جيد، ولديه إحساس بالشخصية لم يكن موجودًا لدى نجوم كبار.

وعن المنافسة فى موسم العيد قال: الموسم به نجوم كبار والمنافسة قوية، ولكن فى النهاية كل ذلك لصالح الجمهور، فنحن نقدم فيلمًا لكل العائلة، يقدم رسالة لكل أسرة.