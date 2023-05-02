رد صادم و “مُحرج” من محمد سامي عن الصلح مع غادة عبدالرازق.. لن تصدق كيف علّق على تصريحاتها الأخيرة!! – فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 مايو 2023 12:50 صباحاً - أجرى المخرج محمد سامي مؤخرًا لقاء تليفزيوني مصور كشف من خلاله إمكانية الصلح مع الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعد الخلاف الشهير الذي استمر بينهما طوال السنوات الماضية.

أكد محمد سامي أنه من الصعب التعاون مجددًا مع غادة عبد الرازق قائلًا: “ربنا يوفقها في حالها وكان بينا خلافات سابقة والخلافات حتى الآن زى ما هى”.

هل يتعاون محمد سامي مع غادة عبدالرازق مجددًا؟

وتابع قائلًا: ” أنا مليش علاقة بيها والواحد بيمشي لقدام عشان ينجح ومش بيرجع لورا ودا تضييع وقع ومجهود عالفاضي”.

تعليق غادة عبدالرازق على منشور محمد سامي

خلال الفترة الماضية أثيرت العديد من التساؤلات حول الصلح بينهما، خاصة وأن غادة عبد الرازق كتبت تعليق على إحدى منشورات محمد سامي على انستجرام.

وكانت غادة عبد الرازق قد علّقت على منشور لمحمد سامي عبر حسابه الخاص في “إنستجرام”، ضمّنه الآية الكريمة: “وينصرك الله نصراً عزيزا”، وعلّق عليه بقوله: “ما تخافش إنك تجرب وتقول لحسن أقع، لأن نصر الله ليك هيقومك تاني ويخليك تلمس السحاب لو أراد، ماتهتمش لو حصلك في يوم أزمة ولقيت ناس بتشمت فيك، لأني ده بيخلي ربنا يبقى حليفك وينصرك عشان هو العدل، المهم إنه بعد نصره ليك أوعي تتغر وتكون شايل في قلبك كراهية وانتقام تجاه الناس وحتى الناس اللي حاربوك أو شمتوا فيك، بالعكس خلّي قلبك مليان محبة وخير، عشان ربنا ينصرك تاني وتالت ودايماً،

وتابع: “الكراهية بتجيب فشل وعدم تيسير ووقف حال، والمحبة بتجيب نجاح وتيسير وخير ورزق، اللهم إجعل قلوبنا عامرة بالمحبة والخير ونظّف قلوبنا من الشر والانتقام، يا رب حقق لكل واحد بيحلم حلمه وطموحه ومتخليش حد يعيش في كرب بسبب عدم تحقيقه لما يتمنى، يارب أرزق كل الناس ونجّح كل زمايلي وأرزقهم التيسير والقبول”.

وعلّقت غادة على المنشور بقولها: “ونِعم بالله”. لتفتح بذلك باب التكهنات حول صلحها مع محمد سامي بعد خصام دام سنوات عدة.

تحرش وضرب.. اتهامات غادة عبد الرازق لمحمد سامي

ومن جهة أخرى، يُذكر أن خلاف الفنانة غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، وقع عام 2010، بعد عرض مسلسل حكاية حياة، والذي حققت غادة من خلاله نجاح كبير لدى الجمهور، ووصل الأمر إلى أقسام الشرطة، وكشف سامي أنه تعرض للظلم منها بعدما أرسلت له رجالًا تعدوا عليه بالضرب في منزله، بينما خرجت الأخيرة وردت بعد صمت سنوات، وأكدت أن محمد سامي هو من أخطا في حقها.

مي عمر: “مستحيل أشتغل مع غادة عبد الرازق”

يُشار أن مي عمر زوجة المخرج محمد سامي، حلّت ضيفة على لقاء تلفزيوني في شهر رمضان 2023، وتلقت سؤالا حول إمكانية العمل مع غادة عبد الرازق.

لتؤكد مي عمر أن هذا الأمر مستحيل، بسبب الخلاف القديم بين غادة عبد الرازق والمخرج محمد سامي، ولم تكن هي طرفا فيه وقتها، كما أنه انتهى باعتذار غادة عبد الرازق للمخرج محمد سامي.

لا كيمياء

كما بررت مي عمر رفضها هذه الفرضية، بكونها ترى أن العمل الناجح لابد فيه من وجود كيمياء بين الممثلين، وهو الأمر الذي لا يتواجد بينها وبين غادة عبد الرازق.

السبب في افتقاد الأمر يعود إلى الخلاف الذي وقع قبل سنوات، وهو ما علقت عليه قائلة “مش معنى انه اتعدى ان احنا نشتغل مع بعض يعني”.

وعما إذا كانت هي المقصودة في هذا الخلاف، أكدت مي عمر أنها كانت بعيدة للغاية عن الأمر ولا علاقة لها به، لكنها لابد أن تغضب لأن الأمر يتعلق بزوجها في النهاية.

وفي نهاية حديثها، أكدت مي عمر أن هناك أمورا من الممكن تجاوزها، ولكن هناك أمور أخرى لا يمكن تجاوزها مهما مر الوقت، وهو ما ينطبق على تلك الأزمة.

آخر أعمال محمد سامي

يذكر أن محمد سامي قدم خلال موسم رمضان الماضي “مسلسل جعفر العمدة” وحقق نجاحًا كبيرًا، من بطولة: محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش، أحمد فهيم، دعاء حكم، حسني شتا، منذر رياحنة.

ودارت أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك، كما تتضمن الأحداث صراعات مع عدة جهات للعثور على ابنه المفقود.

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