نجمة مسلسل باب الحارة خلعت جميع ملابسها أمام الكاميرا وبكل جرأة تجاوزت المحظور .. شاهد الان

بيروت - ياسمين التهامي - تحرص نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة السورية "شمس الملا" على إثارة الجدل بين الفينة والأخرى من خلال الصور ومقاطع الفيديو القصيرة التي تنشرها عبر حسابها الرسمي في Instgram،

حيث تتعمد الظهور شبه عارية والكشف عن أجزاء واسعة من جسدها، ومؤخرا أعادت حسابات فنية تداول مقطع مصور للفنانة شمس الملا ظهرت فيه وهي تبدل ملابسها أمام الكاميرا بطريقة مثـيرة وجـريئة، وتستعرض رشاقتها أمام الكاميرا وأناقتها من خلال ارتدائها مجموعة من الملابس الأنيقة بعدة وضعيات مثـيرة للغاية.

وقد ظهرت شمس الملا وهي ترتدي فستان ضيق للغاية باللون الفوشي ثم أتبعتها بإطلالة أخرى بفستان آخر بلون أورنجي بدت من خلالهما أنيقة بشكل لا يوصف.

وتمتنع الخليج 365 عن نشر الصورة أحتراماً لمتابعيها الأفاضل.