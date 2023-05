شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية حفل Back street boys بتصفيق حار.. والفريق يؤكد مواصلة الغناء لـ30 سنة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد اعضاء فريق Backstreet boys، انهم سيكملون الغناء لمدة 30 سنة اخري، اكدوا ان اعمارهم تراوحت ما بين 14 سنة و 21 سنة، والا بعد 30 عام من الغناء سويا، لم تتغيير الكثير من الاشياء، وفي بدايتهم لم تكن لديهم اغانيهم الخاصة وكانوا يقدمون مجموعة من الاغاني لفرق ومغنيين اخرين، وقام الفريق بتقديم اغنية I’ll never break your heart، واغنية everybody التي زادت من حماس الجمهور بعد مجموعة من الاغاني الرومانسية.

وقدم الفريق اغنية it’s gotta be you، ومن بعدها اغنية that’s the way i like it، ومن ثم اغنية get another boyfriend.

وقدم فريق BSB اغنية I’ll be the one، ومن بعدها اغنية i want it that way، ومن ثم انهي الفريق الحفل باغنية I’ll never break your heart.

وكان قد بدأ حفلة فريق Backstreet Boys منذ قليل بـ اغنية i wanna be with you، ومن ثم شكر احد اعضاء الفرقة الحضور، وقال "شكرا" بالعربية، و سئل الحضور عما إذا حضر أحدهم حفل للفرقة من قبل، وطلب منهم الاستمتاع بالحفل في حالة ان هذه هي المرة الاولي لحضورهم حفل للفريق.

ومن ثم قام فريق BSB بغناء اغنية GET DOWN, ومن ثم قام عضو اخر في الفريق بالقاء التحية علي الأشخاص الذين ساعدوهم منذ وصولهم إلي مصر، وعبر عن سعادته بالتواجد في مصر.

وهذه أهم 5 معلومات عن فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys:

تأسست فرقة Backstreet Boys في مدينة أورلاندو بـ فلوريدا عام 1993

تتكون فرقة Backstreet Boys من 5 أعضاء وهم: أي جي مكلين، هاوي دورو، نيك كارتر، كيفن ريتشاردسون، براين ليتريل.

حصلت فرقة Backstreet Boys على عدة جوائز من أبرزها جائزة الجرامي.

باعت فرقة Backstreet Boys أكثر من 120 مليون نسخة ألبوم حول العالم.

فرقة Backstreet Boys تعتبر صاحبة الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ.

ويعد فريق The Backstreet Boys من أشهر الفرق الغنائية والباندات فى عالم الغناء، إذ يحظوا بشهرة واسعة على مدار سنوات بفضل أغانيهم وألبوماتهم، واشتهروا بجولات غنائية فى مختلف دول العالم، إلا أن زيارتهم تلك لمصر هى الأول خلال مسيرة الباند الغنائى الشهير الذى يحظى بشهرة كبيرة فى عالم الغناء.