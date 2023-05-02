شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين دياب: الكتابة وسط مجموعة أصعب ولكنها فى صالح الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكاتبة شيرين دياب مؤلفة مسلسل تحت الوصاية بمشاركة شقيقها خالد دياب، خلال تصريح لـ"الخليج 365" أن الكتابة المنفردة بالطبع أسهل بكثير من الكتابة الجماعية لأنها وجهة نظر واحدة بعكس الكتابة في مجموعة التي تأخذ مجهود كبير، لكن النتيجة النهائية للكتابة الجماعية تكون أفضل بكثير، ومسلسل تحت الوصاية ليس العمل الأول لنا الذي جمعني أنا وخالد فقد قدمنا العديد من الأعمال من تأليفي أنا وخالد ومحمد.

وتابعت شيرين: الكتابة لدينا تأخذ وقت كبير وتمر بالعديد من المراحل ولعل أهم مرحلة هي المرحلة الأولي وهي مرحلة المذاكرة، وفي هذه المرحلة ممنوع أن نكتب كلمة، هي مرحلة بحث فقط، وفي مسلسل تحت الوصاية رأينا العديد من الحالات سواء أمهات أو أطفال يعانون معاناة كبيرة، كما بحثنا كذلك عن المجلس الحسبي وكيف يتم التعامل معه، وبالمناسبة ما ظهر علي الشاشة هو جزء صغير من الحقيقة والمعاناة التي تعانيها الأم.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال