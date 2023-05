شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـBSB: استمتعنا بالأكل المصرى ونتمنى إحياء حفل آخر هنا.. وبشرى بين الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحد أعضاء فريق Baskstreet boys أنه كان يتمنى زيارة مصر، وأنهم بالأمس استمتعوا بالأكل المصرى، وقال: تأخرنا 30 عاما لنكون هنا، وبالتأكيد سنعود مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحراس الخاصين بهم من مصر.

وأشار عضو آخر إلى أن الفريق يرغب فى تقديم حفل بطعم التسعينات، بمجموعة من الأغنيات التي قدموها في بدايتهم، وغناء أغنية as long as you love.

كما حضرت النجمة بشرى حفل Backstreet boys المقام حاليا في التجمع الخامس.

وبدأ حفل فريق Backstreet Boys منذ قليل بأغنية i wanna be with you، وقال أحد أعضاء الفرقة للحضور: "شكرا" بالعربية، وسأل الحضور عن إذا حضر أحدهم حفل للفرقة من قبل، وطلب منهم الاستمتاع بالحفل في حالة أن هذه هي المرة الأولى لحضورهم حفل للفريق.

وغنى فريق BSB أغنية GET DOWN، وقام عضو آخر في الفريق بإلقاء التحية على الأشخاص الذين ساعدوهم منذ وصولهم إلى مصر، وعبّر عن سعادته بالتواجد في مصر.

ويُقام اليوم في التجمع الخامس أول حفل لفرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys، وذلك ضمن الجولة المخصصة للترويج عن ألبوم الفرقة، الذى طُرح تحت اسم DNA التاسع، وبدأت الجولة الغنائية للاحتفال بالألبوم منذ عام 2019 في البرتغال، ومن المقرر أن تنتهى يوم 20 مايو 2023 الجارى، مع الحفل الذى سيقام في جنوب أفريقيا.

وهذه أهم 5 معلومات عن فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys:

تأسست فرقة Backstreet Boys في مدينة أورلاندو بفلوريدا عام 1993

تتكون فرقة Backstreet Boys من 5 أعضاء وهم: آي جي مكلين، هاوي دورو، نيك كارتر، كيفن ريتشاردسون، براين ليتريل.

حصلت فرقة Backstreet Boys على عدة جوائز من أبرزها جائزة الجرامي.

باعت فرقة Backstreet Boys أكثر من 120 مليون نسخة ألبوم حول العالم.

فرقة Backstreet Boys تعتبر صاحبة الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ.

ويعد فريق The Backstreet Boys من أشهر الفرق الغنائية والباندات فى عالم الغناء، إذ يحظون بشهرة واسعة على مدار سنوات بفضل أغانيهم وألبوماتهم، واشتهروا بجولات غنائية فى مختلف دول العالم، إلا أن زيارتهم تلك لمصر هى الأولى خلال مسيرة الباند الغنائى الشهير.