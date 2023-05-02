شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الموسم الثالث.. موسم رابع لـ The Morning Show والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة أبل بلس، عن تجديد مسلسل The Morning Show، لـ موسم رابع، وذلك قبل طرح الموسم الثالث من العمل، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

من المقرر طرح الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show، خلال العام الجارى 2023، ولكن لم تكشف المنصة بعد عن موعد محدد.

تم عرض الدراما التلفزيونية الشهيرة The Morning Show، التي تقوم ببطولتها الثنائى جينيفر أنيستون وريس ويذرسبون آخر مرة في عام 2021.

كما انضم كل من كلايف ستاندين وألانو ميلر وليندسي دنكان إلى الموسم الثالث من سلسلة The Morning Show، على أن تكشف منصة Apple عن أدوراهم خلال الفترة المقبلة،وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

على أن تعود الممثلة العالمية جوليانا مارجوليس إلى الموسم الثالث من The Morning Show، على أن تعيد لعب دورها "Laura Peterson"، وهى مذيعة الـ UBA News، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

كما يتضح وجود الكثير من الدراما، التي ستدور حول بطلة العمل جنيفر أنيستون، التي تحاول الصمود أمام التحديات الكبيرة التي تواجهها في عملها، بالإضافة إلى حياتها الزوجية، وطريقة تعاملها مع زميلتها ريس ويذرسبون.

وتكون الموسم الثانى من مسلسل The Morning Show من 10 حلقات، وبالتالي سيتكون الموسم الثالث من العمل على 10 حلقات تصل مدتها إلى حوالى ساعة.

مسلسل The Morning Show من بطولة جنيفر أنيستون، نيستور كاربونيل، ستيف كاريل، بيلي كروزوب، مارك دوبلاس، جانينا جافانكار، جوجو مبثا-رو، كارين بيتمان، بيل باولي، فيكتوريا تيت، ديسين تيري، ريز ويذرسبون.

ويدور المسلسل حول نظرة داخلية على حياة الأشخاص الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح، واستكشاف التحديات الفريدة التي يواجهها الرجال والنساء الذين يقومون بهذه الطقوس التي تظهر على التليفزيون بشكل يومى.