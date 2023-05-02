شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وهشام عباس والشاعرى فى عقد قران ابنة علاء عبد الخالق .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر على حضور عقد قران ابنة النجم علاء عبد الخالق الذى يقام داخل دار مناسبات القلعة، والتقط عددا من الصور مع العروسين، كما حضر كل من النجم محمد محيي وإيهاب توفيق وحميد الشاعري وهشام عباس وحسام حسني.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية، وتخصص فى العزف على الناى، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985.

وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

من ناحية أخرى يعمل مصطفى قمر على تحضيرات الجزء الثانى من فيلم حريم كريم، المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة عدد كبير من أبطال الجزء الأول عليه الذى يراهن عليه بقوة بعد غيابه عن السينما لمدة 5 سنوات منذ آخر أفلامه "فين قلبى".

فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام 2005، وشارك فى تقديمه مع النجم مصطفى قمر كل من النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم، وخالد سرحان من إخراج على إدريس.

وشارك مؤخرا مصطفى قمر في فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور بأغنية جمعت بينهم تحمل اسم شوفتو القمر، والذي عرض في دور العرض السينمائية مؤخرا، ويعتبر الفيلم عودة قوية للأفلام الرومانسية من بطولة ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.