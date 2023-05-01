شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ومروة ناجى يحييان حفلين فى دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى المطرب اللبناني الكبير عاصي الحلانى حفلين بالأوبرا السلطانية فى دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان يومي 18 و19 مايو الجارى، ويقدم الحلاني مجموعة من أحدث أغانيه مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة تدرب عليها مؤخراً لإضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التى يحبها الجمهور العربى ويتفاعل معها.

الحفل من المقرر أن تشارك فيه المطربة المصرية مروة ناجي، وستقوم بأداء مجموعة من الأغاني المميزة.