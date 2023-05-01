شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ومروة ناجى يحييان حفلين فى دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُحيى المطرب اللبناني الكبير عاصي الحلانى حفلين بالأوبرا السلطانية فى دار الفنون الموسيقية بسلطنة عمان يومي 18 و19 مايو الجارى، ويقدم الحلاني مجموعة من أحدث أغانيه مصحوبة بلوحات استعراضية حديثة تدرب عليها مؤخراً لإضفاء لمسات عصرية، بالإضافة إلى أجمل أغانيه التى يحبها الجمهور العربى ويتفاعل معها.
الحفل من المقرر أن تشارك فيه المطربة المصرية مروة ناجي، وستقوم بأداء مجموعة من الأغاني المميزة.
يشار إلى أن المطرب عاصى الحلانى شارك فى مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 31 على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، منها: "جن جنوني" و"غالي" و"عذبوني" و"أنى مارق مريت" و"فرصة عمر" و"يا طير" و"بحبك وبغار" و"ضحكة حبيبي" و"إن كان عليا" و"ست الستات"، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية "سواح" و"أحلف بسماها".
ورقص اللبنانى عاصى الحلانى "الدبكة" على أنغام أغنية "أنا يا طير"، وذلك فى حفله الذى أقيم ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية.
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