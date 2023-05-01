شكرا لقرائتكم خبر عن "الحقوا السودان" أغنية جديدة لإسلام خليل وعصام شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الشاعر إسلام خليل والمغنى عصام شعبان عبد الرحيم أغنية جديدة بعنوان "الحقوا السودان" يغني فيها الثنائى معا حول تطورات الأوضاع في السودان.

وتقول كلمات الأغنية: "آدى السودان كمان محتاجة حملة إنقاذ، والشرق الأوسط كله أوشك على النفاذ، السودان الجريح من الفتنة اتفرقوا، أصبح في مهب الريح عايز أيادى تلحقوا، وأدى الدعم السريع غدروا وعملوها حرب، والجيش والبرهان نازلين فيهم ضرب..

الفتنة فرقتهم والناس مش لاقيه أمان، يخربيت أمريكا على بيت الإخوان، لحد وقتنا هذا، فيه للبشير أعوان، وكل ثانية جنازة للشعب الغلبان، حمدوك عايز كرسى والخونة لسه كتير، لسه الإخوان بتحلم بعودة البشير، وطبعاً الصهاينة قاعدين على تلكيكة، ومعاهم بريطانيا وراهم أمريكا، خدوا بالكوا من بلدكوا يا شعب السودان الشقيق، قبل ما يخادوها الخونة وقطاع الطريق..

قعدوا مع بعض وحلوا، اسمعوا صوت الحكمة وحافظوا على الجيش، إحنا بأوطانا أولى من الاحتلال والذل، ومصر أول دولة بتمد إديها للكل، إحنا قلوبنا بتتقطع على السودان أهلنا، من يومنا شعب واحد وأخوات مع بعضنا، الوطن العربى كله لازم يبقى ليه دور قبل ما أمريكا تخش زي اللقمة في الزور، ربنا يحفظ مصر حضن الأم العربية، والأردن والبحرين والإمارات والسعودية، والكويت وعمان، خمس دول حوالينا دلوقتى في مرمى النار، ربنا يحفظ مصر من شر الأشرار".

وتختتم الأغنية: "لازم نشوف طريقة نلحق بيها السودان، وكل دولة شقيقة تقف وقفة جدعان، ونلحق السودان".