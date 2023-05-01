شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين دياب: مسلسل تحت الوصاية تعرض لهجوم مؤذٍ بمجرد نشر البوستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة شيرين دياب، مؤلفة مسلسل تحت الوصاية بمشاركة شقيقها خالد دياب: "المسلسل تعرض لهجوم كبير بمجرد أن نشر البوستر ثم البرومو، وهذا الهجوم أحبطنا جميعًا وأحزنا، لأننا كنا نؤمن بأننا نقدم عمل غير تقليدي ومختلف وكذلك عمل هادف، ومنتظرين ردور الأفعال من الجمهور، لذا كان رد الفعل الأول مؤذيًا جدًا، وكان وقعه علينا سلبي فحالتنا قبل رد الفعل مختلفة تمامًا عن بعده في الكتابة، فكل من شارك في العمل بذل مجهود جبار علي رأسهم المخرج العبقري الذي كان يقوم بالتصوير في البحر في الشتاء القارس.

وعن آراء السوشيال ميديا بأن هناك أمهات غير جديرة بالوصاية قالت: أكيد هناك أمهات غير جديرة ولكنها تكون حالات إستثنائية وليست القاعدة العامة، فالأم بطبيعتها حنونة علي أطفالها وهي أكثر شخص يعرف مصلحة هؤلاء الأطفال، وبالتأكيد سيكون المجلس الحسبي رقيب عليها أيضًا، وعن جديدهم قالت: نجهز لفيلم "برشامة" من تأليفي أنا وخالد دياب وإخراج خالد.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال .