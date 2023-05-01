شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يحتفى بالفنان محمد محمود عبد العزيز بعد نجاح مسلسل حضرة العمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى ”الخليج 365” بالفنان محمد محمود عبد العزيز بعد نجاحه في مسلسل حضرة العمدة، الذى عرض في شهر رمضان المنقضى، وسلمه درع تكريم المؤسسة الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس التحرير ومجلس إدارة الخليج 365.

وكان فى استقباله الناقدة علا الشافعى مدير تحرير الخليج 365، والمشرفة على قسم الفن وتليفزيون الخليج 365، وعلي الكشوطى رئيس قسم الفن، والزملاء مصطفى القصبى وزكى مكاوى وشيماء منصور وسارة صلاح.

وتحدث الفنان محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة خلال الندوة، والصعوبات التي واجهته في تجسيد الشخصية، وكواليس العمل، كما تحدث خلال الندوة عن اعماله الجديدة التي يتم التحضير لها وتطرق للحديث عن بعض الأمور الشخصية وعلاقته بوالده الفنان الكبير محمود عبد العزيز.

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.



































































