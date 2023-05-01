سهير جودة ناعية مصطفى درويش: الاجهاد منعه من حلوله ضيفًا على "الستات"

ياسر رشاد - القاهرة - نعت الاعلامية سهير جودة، الفنان مصطفى درويش، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، قائلة: "البقاء لله، مصطفى درويش انسان عصامي وجدع وكله خير، ويارب كل الخير اللي عمله يكون في ميزان حسناته".

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آخر أعمال مصطفى درويش في رمضان قبل رحيله

وكشفت سهير جودة عن كواليس تواجد الفنان الراحل مصطفى درويش ضيفا في حلقة يوم السبت الماضي من برنامج "الستات"، قائلة: "المفروض مصطفى كان يكون موجود معانا يوم السبت الماضي، لكنه كان مجهد بسبب مشاركته في 3 أعمال فنية في موسم رمضان، وهو كان سعيد بشغله جدا، وطلب انه يبقى موجود معانا الاسبوع اللي جاي، يكون اخذ قسط من الراحة".

وأضافت:" بعد كدة اتفقنا انه يكون موجود معانا يوم الثلاثاء في البرنامج، اللي هو المفروض بكرة، لكن شوفته كاتب على فيسبوك انه مش عارف ينام، وتخيلت زي ناس كتير ان دي مشكلة ارق وبيهزر".

وأشارت سهير: "مصطفى درويش شخص محب جدا للحياة، وشخص لديه طاقة ايجابية رائعة، وكان مصطفى تركيبة إنسانية فريدة".

ونشرت سهير عبر صفحتها على فيسبوك صورة للفنان مصطفى درويش وعلقت قائلة : «أيها الموت، لحظة من فضلك، العابرون سريعًا جميلون.. الأكثر جمالاً بيننا، المتخلّي عن حضوره، التارك فسحةً نظيفة بشغور مقعده.. أجملنا سيبقى، الغائب».

آخر أعمال مصطفى درويش

وكانت أخر أعمال الفنان مصطفي درويش خلال شهر رمضان الماضي مشاركته فى العديد من الأعمال ، منها مسلسل "كامل العدد" مع دينا الشربينى وكانت 15 حلقة متصلة إخراج خالد الحلفاوى.

وشارك مع الفنان غادة عبد الرازق بمسلسل تلت التلاته ، وحقق نجاح كبير ، كما شارك ايضا مصطفي درويش بمسلسل إكس لانس

، مع الفنان محمد سعد وشيرين إخراج إبرام نشأت.

حياة مصطفى درويش الفنية

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد والا أنا وضد الكسر وبين السما و الأرض وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية .

سره الباتع

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.

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