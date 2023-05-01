رسائل نجوم الفن لـ مصطفي درويش في مثواه الآخير

ياسر رشاد - القاهرة - استيقظ المصريين على خبر وفاة الفنان الشاب مصطفي درويش صباح اليوم الاثنين ، وسريعا تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث رحل عن عالمنا إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ونعي عدد كبير من المشاهير بعد صدمتهم الشديدة من خبر وفاة مصطفى درويش، خصوصا أنه كان متفاعلاً مع جمهوره عبر حسابه على "فيسبوك" قبل الوفاة بنحو ساعات تقريباً .

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تستعرض بوابة "الوفد" أبرز رسائل نعي النجوم للفنان مصطفى درويش:

نعى يوسف الشريف عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي توتير قائلاً: " إنا لله وإنا إليه راجعون… رحم الله الفنان مصطفى درويش وأسكنه فسيح جناته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".

كما نعى الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان الشاب مصطفى درويش، وكتب صلاح عبدالله، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" نصاب بالذهول ونقول إزاي وليه وإمتى وفين ومش معقول وبعد مانستوعب الصدمة والمفاجأة نفتكر إنه حق ولكل أجل كتاب وتعددت الأسباب والموت واحد وهوَّ المُستقَر وليس منه مفر حتى وأنت في عز الشباب وأكم من الأحباب ياحبيبي الخير الكتير اللي عملته في حياتك يامصطفى قاعدلك في ميزان حسناتك يابني بإذن الواحد الأحد الرحمن الرحيم الغفور الكريم، أرجوكم الفاتحة والدعاء للنجم الشاب فناً وخُلُقاً مصطفى درويش ".

ومن جانبه نشر الفنان محمد هنيدي، صورة لـ مصطفى درويش، عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله يا رب".

كما وصفت الفنانة منة فضالي حالتها فور سماع الخبرقائلا : "والله العظيم ما مصدقه بجد والله مصدومة يا مصطفي بدري قوي ربنا يرحمك برحمته وجعت قلبي والله.. إن لله وإن إليه راجعون.. صاحبي وأخويا المحترم مصطفى درويش في الجنة ونعمها.. هتوحشني يا صاحبي".

كما نعت الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان الراحل مصطفي درويش وقالت: "يا حبيبي يا مصطفى.. مش قادرة أصدق بجد.. الله يرحمك ويحسن إليك"، فيما قال المخرج عمرو سلامة: "خبر وفاة الممثل الصديق مصطفى درويش صادم ومفجع ومحزن، كل التعازي لأهله وأصدقائه وربنا يصبرهم على هول الصدمة".

أما الفنانة إيمان العاصي فسردت أحد المواقف بينها بين الراحل مصطفي درويش قائلة:"ماكنتش لسه عرفاه شخصيا بس كنت أسمع انه عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج كلمته وسألته قالي طبعًا هجيلك برجالتي.. روحت علي المكان لاقيت كذا عربية مليانة واجبات كتير أكتر من عدد الناس ورجالة كتير بتساعد وتوزع.. وكان عاوزنا نعمل كدا كل يوم.. وأمني أمانة كل ما نعمل

كدا أكلمه.. أنا غصب عني بكره الموت قوي.. صدمة كبيرة يا مصطفى اللهم لا اعتراض".

كما كتبت علا رشدي عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، درش في ذمة الله، كان بجد طيب وجدع و هو اللي كان بيلمنا ويسأل علينا ويجمعنا، الله يرحمه يا رب وأكيد في مكان أحسن ومرتاح، البقاء لله وحده، عزائي لكل العائلة و الحبايب و الأصدقاء".

وقالت ريهام حجاج، عبر حسابها على "فيسبوك": "مصطفى درويش من أكتر الناس اللي اتحاربت و ياما اتكتب عليه واتقال كلام كتير يهدم أي حد.. مصطفى درويش كتير استكتروا عليه رزقه اللي ربنا كان بعتهوله وكعادة بعض الناس اللي شايفين أنهم لازم يقرروا مين يستحق الرزق ومين لأ.. شايلين من دماغهم إن ربنا بس إللي بيرزق.. مصطفي اتكلم معايا في الموضوع ده لما قابلته مرة بعد دوره في بميت وش وكان حقيقي متأثر.. يا ريت تفهموا إن ربنا دايما ليه حكمة في كل حاجة.. وأهو مصطفى ربنا افتكره وهو لسه صغير.. يا ريت تبطلوا تجرحوا في الناس وهم وأنتم لسه عايشين.. عشان مش هتقدر تتحمل وقفتك أدام اللي حرجته وهو مختصمك أدام ربنا.. مفيش حاجة في الدنيا مستاهلة.

ونشر الفنان حمزة العيلي ، مجموعة صور للفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا:" مفيش كلام يتقال يا مصطفى الله يرحمك يا طيب يا محترم يا جدع يابو قلب أبيض مليان خير لكل الناس، لله الدوام، ربنا يعفو عنك ياحبيبي ويصبر أهلك ويصبرنا مصر كلها فاقت من غيبوبتها بخبر وفاتك ياحبيبي، وانا أولهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".