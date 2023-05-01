تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة 71 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما

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القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الـ 71 والمقرر إقامته في الفترة من 5 إلى 12 مايو المقبل، تزامنًا مع إعادة افتتاح قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وتشكّلت لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادية والسبعين برئاسة المخرج هاني لاشين، وعضوية كلاً من: الفنانة ماجدة زكي، الفنان مجدي كامل، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، رئيس أكاديمية الفنون المونتيرة غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الكاتبة والناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار خالد الكمّار.

وكشفت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية كلاً من الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر عن الخمسة أفلام المشارك بالمسابقة الرسمية لهذا العام بين خمسة وعشرين فيلماً عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعهم من إنتاج عام 2022.

والأفلام الخمسة التي تم اختيارها هي، "ليلة قمر 14" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "11:11" للمخرج كريم أبو زيد، فيلم "حدث في 2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على، فيلم "كاملة" للمخرج جون إكرام، فيلم "الباب الأخضر" للمخرج رؤوف عبد العزيز.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما كرم في العام الماضى بدورته السوكرم المركز الكاثوليكى عددًا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا في أعمال فنية مؤخراً منهم، منى زكى، سميرة أحمد، الهام شاهين، محمد صبحى، أحمد عبد العزيز، هانى شاكر، المخرج مجدى أحمد، الإعلامية درية شرف الدين، أمينة خليل، كما شهدت هذه الدورة تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، والتي تسلمته ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم.