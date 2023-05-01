شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات انفصالها عن حسام حبيب

ردت المطربة شيرين عبد الوهاب، على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

حيث نفت شيرين، هذه الشائعات بوصولها إلى أراضي المملكة العربية السعودية، برفقة زوجها حسام حبيب؛ للمشاركة في حفل 'ليلة روائع الموجي'.

وهو الحفل الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وبرئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومن المقرر إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 4 مايو الجاري، على مسرح 'أبو بكر سالم' في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي الذي يقوم بالعاصمة السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا جديدة لشيرين، برفقة زوجها حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما أثناء مغادرتهما دبي، في إتجاههما إلى الرياض، حيث ظهرت بفستان برتقالي طويل، تاركة شعرها منسدلًا.

ويشارك في حفل 'ليلة روائع الموجي' الذي يشرف عليه فنيًا الموسيقار يحيى الموجي، وبقيادة أوركسترا الموسيقار وليد فايد، كلًا من النجوم: أنغام، وشيرين عبد الوهاب، ووائل جسار، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، وعبادي جوهر، وزينة عماد، ومي فاروق.

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