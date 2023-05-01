شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: مصطفى درويش أخ وجدع وراجل وبيحب الخير للكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان عصام السقا، الراحل مصطفى درويش حيث كتب على حسابه بموقع "فيس بوك": "مع السلامة يا درويش كنت جدع وراجل وبتحب الخير للكل كنت أخ وصاحب غالي ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك يارب دعواتكم".



عصام السقا ومصطفي درويش



عصام السقا

رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، خلال الساعات الماضية عن عمر يناهز الـ 43 عاما، بعد توقف عضلة القلب.

وكانت آخر زيارة للفنان الراحل مصطفى درويش لدمنهور يوم الوقفة منذ 10 أيام لزيارة أصدقاء العمر، وقد نشر مصطفى درويش صورة معهم عبر حسابه على "فيس بوك"، وكتب قائلاً: "أيس كريم من مدرسة الزراعة دمنهور كده الوقفة تمت بسعادة، أحلى آيس كريم في العالم ده كل سنة وأنتم طيبين وبخير".

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

ومن أعماله التلفزيونية: "فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، ضد مجهول، أيوب، أبو عمر المصرى، نصيبى و قسمتك 3، حكايتى، بركة، أبو جبل، خيانة عهد، بـ 100 وش، قوت القلوب، صاحب السعادة، إلا أنا، كله بالحب، ضد الكسر، بين السما و الأرض، وسوتس بالعربى وأخر مسلسله له سره الباتع وعرض رمضان 2023 "، وأعماله السينمائية:" كف القمر، كارما".

وقدم مصطفى درويش أكثر من 20 عمل درامى خلال مسيرته الفنية ، والدور الذى بسببه نال شهرة واسعه وتحدث عنه الجميع على السوشيال ميديا وهو دور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل ب100 للنجمة نيللى كريم، والذى انضم إلى فرقة النصب وعرض المسلسل في رمضان 2020، وأصيب الراحل مصطفى درويش بفيروس كورونا أكثر من مرة، ويعد مصطفى درويش من الفنانين المتفاعلين على حساباته على السوشيال ميديا بكثره ومن المتفاعلين مع جمهوره ومتابعيه.

وأعلن شقيقه هاني درويش خبر وفاته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بإذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان مصطفي درويش، حيث قالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.