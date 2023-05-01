تامر حسني ناعياً مصطفى درويش: راح دار الحق

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم تامر حسني، على نعي الفنان مصطفى درويش الذى وافته المنية صباح اليوم.

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عاجل .. وفاة الفنان مصطفى درويش

وقال تامر حسني عبر حسابه على "إنستجرام" قائلًا: "البقاء لله نسألكم الدعاء والفاتحة على روح مصطفى درويش، الله يرحمه ويحسن إليه ويرفع من قدره ويصبر أهله، اللهم آمين ، راح دار الحق والرحمة المطلقة وساب دار الباطل دار الفناء والشقاء.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل:

كان الفنان تامر حسني، حرص على توجيه رسالة مؤثرة لبسمة بوسيل بعد طلاقهما رسميًا. وكتب على خبر طلاقهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب".

رسالة تامر حسني لبسمة بوسيل بعد طلاقهما:

وأضاف تامر قائلًا: "ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عامًا مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

تامر حسني يحيي حفلًا فى الكويت:

يستعد المطرب تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، وذلك يوم الجمعة المقبل ١٢ مايو، وذلك على مسرح الارينا كويت.



يشار إلى أن طرح النجم تامر حسني، حديثًا، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالًا بالشهر المبارك ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.

كما طرحت شركة سينرجي المشاركة في إنتاج فيلم "تاج"، بطولة النجم تامر حسني عن البوستر التشويقى للعمل، وهو أول إنتاج لسلسة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، العمل تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

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