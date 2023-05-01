إيمان العاصي تكشف موقف إنساني جمعها بالراحل مصطفى درويش

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة إيمان العاصى، على نعي الفنان مصطفى درويش، الذى وافته المنية صباح اليوم.

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موقف إنساني

كشفت إيمان العاصي عن موقف إنسانى في محادثة بينها وبين مصطفى على فيس بوك، وكتبت قائلة: ماكنتش لسه عرفاه شخصيًا بس كنت أسمع أنه عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج كلمته وسألته قالي طبعًا هجيلك برجلتي روحت علي المكان لاقيت كذا عربية مليانة وجبات كتير أكتر من عدد الناس ورجاله كتير بتساعد وتوزع وكان عاوزنا نعمل كدا كل يوم.. وأمني أمانة كل ما نعمل كده أكلمه.. أنا غصب عني بكره الموت قوي صدمة كبيرة يا مصطفي اللهم لا أعتراض".

وكانت شاركت إيمان العاصي فى رمضان بمسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

قصة مسلسل جعفر العمدة

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف

إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته،

حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

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