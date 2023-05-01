الدراسات الأدبية بالأعلى للثقافة تناقش كتاب "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر"

ياسر رشاد - القاهرة - تناقش لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، خلال ندوة لها، كتاب "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر" للدكتور محمود نحله، وذلك في تمام الثالثة عصر يوم الأربعاء ٣ مايو الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

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يدير الندوة الناقد الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن والبلاغة بجامعة القاهرة، ويشارك فيها كل من الدكتورة سحر شريف، أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتورة فاطمة

الصعيدي رئيس اللغة العربية بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتور محمد العبد عالم اللغويات الكبير، والدكتور محمود نحلة أستاذ العلوم اللغوية بجامعة الإسكندرية، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة نجوى صابر أستاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

كما يعاد بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.