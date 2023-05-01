شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينعى مصطفى درويش: من أطيب الناس سلام يا غالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان آسر ياسين الفنان مصطفى درويش، الذى توفى صباح اليوم حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر مفزع ومحزن.. الله يرحمك يا مصطفى، كنت من أطيب الناس وأجدعهم وعمرك ما اتأخرت عن حد.. حقيقي خسرت أخ بس أكيد أنت عند اللي أحسن من كل حاجة أرجوكم الدعاء له وربنا يصبرنا جميعًا.. سلام يا غالى".

وعمل آسر ياسين مع مصطفى درويش في مسلسل سوتس بالعربي الذي عرض في رمضان قبل الماضي، ثم عملا سويا في مسلسل بـ 100 وش، من إخراج كاملة أبو ذكري.



اسر ومصطفى درويش

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد والا أنا وضد الكسر وبين السما و الأرض وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية .

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.