شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تنعى مصطفى درويش: مش قادرة أصدق بجد ربنا يرحمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان مصطفى درويش عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حيث رحل عن عالمنا صباح اليوم، وكتب ريهام قائلة: يا حبيبي يا مصطفي مش قادرة أصدق بجد.. الله يرحمك ويحسن إليك.



ريهام عبد الغفور

مصطفى درويش من مواليد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة وبعد ذلك بدأ رحلته الفنية القصيرة.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي، ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور فتحي مدرب كمال الأجسام في مسلسل بـ 100 للنجمة نيللى كريم، وشارك في صاحب السعادة وأيوب وحكايتى وخيانة عهد والا أنا وضد الكسر وبين السما و الأرض وغيرها من الأعمال الدرامية والسينمائية .

وكان آخر أعمال مصطفى درويش مسلسل سره الباتع المستوحى من رواية الأديب الراحل يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 وتم عرضه على قناتى ON و الحياة فى شهر رمضان الماضى.