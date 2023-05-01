أصالة تقدم أغنية جديدة في حفلها بمتحف الحضارة

القاهرة - لايف ستايل تحيي الفنانة أصالة، حفلا غنائيا في المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنطقة الفسطاط 5 مايو المقبل، في أول حفل لها بمصر خلال عام 2023. الأول من تنظيم شركة ابن أصالة خالد الذهبي أسعار الحفلات تحددت: - الأولى Standing بـ2500 جنيه. - الثانية HighTables بـ6000 جنيه. - الثالثة GOLD بـ8000 آلاف جنيه. - الرابعة بـ PLATINUM بـ9000 آلاف جنيه. - الخامسة DIAMOND بـ10 آلاف جنيه. - السادسة VIP بـ12 ألف جنيه. ستقدم أصالةفي الحفل أغنية جديدة روجت أصالة للحفل، بنشر صورة الملصق الدعائي عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: «أهلي وحبايبي بمصر العظيمة، كل سنة وأنتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 مايو، رح نسترجع ذكرياتنا، ونستمتع بالجديد، وسوا رح نأسّس ذكرى لليلة غير كلّ الليالي». قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

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