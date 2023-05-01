شكرا لقرائتكم خبر عن سعادة نجوم Backstreet Boys بزيارة الأهرامات.. ويعلقون: تحية من مصر (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجوم موسيقى البوب الأمريكية فى فريق Backstreet Boys، مجموعة صور مميزة من جولتهم فى القاهرة لزيارة الأثار والمعالم السياحية، مع جمهورهم ومتابعيهم عبر منصات السوشيال المختلفة الخاصة بالفريق، إضافة إلى مشاركتهم صورة توثق استمتاعهم برحلة نيلية على ظهر قارب صغير.



تدوينه Backstreet Boys عن جولتهم فى القاهرة



زيارة نجوم Backstreet Boys لأهرامات الجيزة



لقطة لنجوم Backstreet Boys أمام الهرم

نشر فريق Backstreet Boys عبر حسابه الرسمى على موقع "فيس بوك"، صور من الرحلة لزيارة معالم القاهرة، وعلق عليها: "تحية من مصر.. قضينا يومًا مزدحمًا لاستكشاف كل ما تقدمه هذه الدولة الرائعة.. لا نستطيع الانتظار لعرضنا غدًا فى القاهرة".

كما حرص نيك كارتر، أصغر نجوم فريق Backstreet Boys، على توثيق رحلة الأهرامات بالعديد من الصور والفيديوهات الرائعة التى تبرز جمال المعالم السياحية المصرية، وعلق على بعض الصور: "مذهل للغاية هنا فى مصر.. لقد كانت أمنية شخصية بالنسبة لنا زيارة الأهرامات.. صعدنا إلى القبور وتعلمنا الكثير من التاريخ.. متحمس جدا للعرض هنا غدًا.. شكرا مصر".

وفى تعليق على مقطع فيديو قصير التقطه من أمام الهرم الأكبر، كتب: "لا يزال هناك الكثير من الألغاز المجهولة حتى يومنا هذا وما زالت تكتشف"، وأضاف فى تعليقه على فيديو أخر: "دعنى آخذك فى رحلة إلى قبر خوفو فى القاهرة، مصر".



فريق Backstreet Boys يزور الأهرامات



نجوم Backstreet Boys داخل الهرم



نجوم Backstreet Boys فى رحلة نيلية بالقاهرة

واستكمل نيك كارتر، تعبيره عن حالة البهجة والذهول مما رآه فى الأهرامات، حيث علق على مجموعة صور أخرى: "يا لها من تجربة لا تصدق هنا فى مصر عند زيارة الأهرامات.. نحن الآن قادرون على التحقق من قائمة الرغبات.. لا أستطيع الانتظار لعرض الغد".

وأضاف نجم Backstreet Boys، فى تدوينه أخرى عن رحلته الشيقة: "حتى أصحح لنفسى.. يجب نطق الملك خوفو كـ (كو فو).. ولكن فى كلتا الحالتين، فلنستمر فى معرفة المزيد مع اقترابنا من رؤية القبر للمرة الأولى"، وتابع: "كان دليلنا شغوفًا جدًا عندما أخبرنا بقصصه.. قد يكون ذلك بسبب وجوده هنا لأكثر من 20 عامًا كعالم آثار فى هذه الأهرامات".



نجوم Backstreet Boys مبهورين بالنقوش الفرعونية



نجوم Backstreet Boys يستمتعون بركوب الجمال فى الأهرامات



نجوم Backstreet Boys يلتقطون صور داخل الهرم



نجوم Backstreet Boys يوثقون رحلتهم إلى الأهرامات

كما نشر فيديو آخر من أمام هرم خوفو، وكتب فى تعليقه عليه: "حان الوقت لدخول قبر أحد ملوك الفراعنة الأوائل من المملكة القديمة.. الملك خوفو"، وأضاف "الخطوات القليلة الأولى ونحن ندخل فى المجهول.. نحن فى هرم الجيزة الأكبر الذى يعود تاريخه إلى 4600 عام، أخذنا منعطفًا إلى اليمين وكان هناك نفق ضيق يتجه نحو الأعلى.. ويصبح أكثر انحدارًا وأكثر كثافة فى الساق بينما نواصل صعودنا".



نيك كارتر يزور الاهرامات

يأتى هذا فيما يقام اليوم الإثنين، فى التجمع الخامس، أول حفل لـ فرقة البوب الأمريكيةBackstreet Boys، وذلك ضمن الجولة المخصصة للترويج عن ألبوم الفرقة، الذى طرح تحت اسم DNA التاسع، وبدأت الجولة الغنائية للاحتفال بالألبوم منذ عام 2019 فى البرتغال، ومن المقرر أن تنتهى يوم 20 مايو 2023 الجارى، مع الحفل الذى سيقام فى جنوب أفريقيا. ويعد فريق The Backstreet Boys من أشهر الفرق الغنائية والباندات فى عالم الغناء، إذ يحظوا بشهرة واسعة على مدار سنوات بفضل أغانيهم وألبوماتهم، واشتهروا بجولات غنائية فى مختلف دول العالم، إلا أن زيارتهم تلك لمصر هى الأول خلال مسيرة الباند الغنائى الشهير الذى يحظى بشهرة كبيرة فى عالم الغناء.



نيك كارتر ينبهر بزيارته إلى الأهرامات



نيك كارتر يوثق رحلته إلى الأهرامات

ولا يعد فريق The Backstreet Boys هو الأول الذى يحرص على زيارة أهرامات الجيزة التى تعتبر المقصد الأول لكل المشاهير حول العالم ممن يحرصوا على زيارتها بمجرد الوصول لمصر كونها أحد عجائب الدنيا السبع.