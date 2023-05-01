شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم هارلى يصل إلى 30 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الفطر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم هارلى للنجم محمد رمضان إيرادات بلغت 533 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد، لتصل إجمالى إيراداته إلى 30 مليون جنيه، متصدرًا إيرادات موسم عيد الفطر 2023 الذى يشهد عرض 7 أفلام انطلق عرضها مع أول أيام العيد، ويسجل محمد رمضان بفيلمه هارلى أعلى إيرادات حققها خلال مشواره السينمائى، متخطيًا فيلم الديزل الذى عرض في عام 2018 وحقق وقتها إيرادات وصلت إلى 24 مليون جنيه.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم يكسر حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية إذ قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، ومنذ هذا العام غاب رمضان عن السينما وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى، إضافة إلى دخوله وانشغاله بمجال الغناء، ويسجل هارى التعاون الثانى بين محمد رمضان ومى عمر فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك فى مصر.

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان الماضى مسلسل جعفر العمدة الذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، سلوى عقمان وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.