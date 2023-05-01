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شكرا لقرائتكم خبر عن Backstreet Boys.. أهم 5 معلومات عن فرقة البوب الأمريكي قبل حفلهم بمصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم في التجمع الخامس أول حفل لـ فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys، وذلك ضمن الجولة المخصصة للترويج عن ألبوم الفرقة، الذى طرح تحت اسم DNA التاسع، وبدأت الجولة الغنائية للاحتفال بالألبوم منذ عام 2019 في البرتغال، ومن المقرر أن تنتهى يوم 20 مايو 2023 الجارى، مع الحفل الذى سيقام في جنوب أفريقيا.
Backstreet Boys
Backstreet Boys
Backstreet Boys
Backstreet Boys
وهذه أهم 5 معلومات عن فرقة البوب الأمريكية Backstreet Boys:
- تأسست فرقة Backstreet Boys في مدينة أورلاندو بـ فلوريدا عام 1993
- تتكون فرقة Backstreet Boys من 5 أعضاء وهم: أي جي مكلين، هاوي دورو، نيك كارتر، كيفن ريتشاردسون، براين ليتريل.
- حصلت فرقة Backstreet Boys على عدة جوائز من أبرزها جائزة الجرامي.
- باعت فرقة Backstreet Boys أكثر من 120 مليون نسخة ألبوم حول العالم.
- فرقة Backstreet Boys تعتبر صاحبة الألبومات الأعلى مبيعات على مدى التاريخ.
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