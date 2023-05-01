شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. ندوة عن الراحل محفوظ عبد الرحمن يتحدث فيها الدكتور عمرو دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام يوم الخميس 4 مايو في تمام الساعة السابعة ندوة بعنوان "محفوظ عبد الرحمن المبدع.. القدوة" ضمن احتفالات جمعية محبى الفنون الجميلة بمرور 100 عام على إنشائها، ويتحدث في الندوة كل من الدكتور عمرو دوارة، والدكتورة سميرة أبوطالب وضيفة شرف الندوة الفنانة سميرة عبد العزيز، ويشارك الفنان على إسماعيل بالغناء، ويدير اللقاء محمد نوار.

يتحدث عمرو دوارة عن إبداعات الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن بمختلف القنوات الفنية (مسرح - سينما - دراما تليفزيونية - دراما إذاعية - قصة قصيرة)، وذلك مع التركيز على مسيرته المسرحية وأهم مسرحياته، كما سيتحدث عن تجربته معه بإخراج مسرحيتين من كتاباته وهما "عريس لبنت السلطان" عام 1978بطولة ناصر سيف وأحمد مختار ومجدي شكري وعرض "السلطان يلهو" عام 2003 بطولة أحمد راتب وسميرة عبد العزيز وسامي مغاوري وخليل مرسي وعهدي صادق وانتصار.

كما ستتحدث سميرة أبو طالب عن إبداعاته التليفزيونية ومن أهمها مسلسلات "الكتابة على لحم يحترق"، "عنترة"، "أم كلثوم"، "بوابة الحلواني".

جدير بالذكر أن الكاتب المصري الكبير محفوظ عبد الرحمن تخرج في جامعة القاهرة في عام 1960، وعمل بعدها في مؤسسة دار الهلال، وانتقل بعدها للعمل في وزارة الثقافة، وكتب خلال هذه الفترة في العديد من الدوريات الصحافية، منها (الآداب، المساء، الجمهورية، الأهرام، البيان اﻹماراتية، العربي)، ونشرت له مجموعة من الأعمال الأدبية، منها (البحث عن المجهول، أربعة فصول شتاء، اليوم الثامن)، وكتب العديد من المسلسلات التلفزيونية، من أهمها (أم كلثوم، بوابة الحلواني، ليلة سقوط غرناطة، سليمان الحلبي)، كما كتب للسينما (القادسية، ناصر 56، حليم).