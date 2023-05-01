شكرا لقرائتكم خبر عن 180 مليون دولار لفيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والتشويق Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves إيرادات وصلت إلى 180 مليونًا و27 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، وذلك بعد طرحه 31 مارس الماضى، والعمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ووصلت مدته إلى ساعتين و14 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves بين 84 مليونا و60 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و95 مليونا و967 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves حول انطلاق لص ومجموعة من المغامرين غير المتوقعين فى مهمة ملحمية لاستعادة الآثار المفقودة، لكن الأمور تنحرف بشكل خطير عندما تتعارض مع الأشخاص الخطأ.

فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves من بطولو كريس باين، ميشيل رودريجيز، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، صوفيا ليليس، هيو جرانت، كلوى كولمان، ديزي هيد، كايل هيكسون، سبنسر وايلدنج، ويل ايرفين.