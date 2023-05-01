محمد رمضان بـ شبشب غريب في أمريكا سعره يتجاوز 25 الف جنية!! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 1 مايو 2023 05:43 صباحاً - تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث جوجل في الساعات الأخيرة بعد ظهوره بـ لوك غريب قبل حفله في شيكاغو بأمريكا.

حيث ظهر محمد رمضان في الصور بطريقة سيلفي المرايا وارتدي إطلالة مختلفة، فارتدى تيشرت من اللون الأخضر ونسق معه جاكت من نفس اللون ونسق معه بنطلون جينز وظهر بلوك شعر مختلف، وكان لافت للانتباه أن الـ “شبشب” الذي ارتداه.

سعر حذاء محمد رمضان

حيث ظهر رمضان بـ شبشب باللون الأخضر، وهو الأمر الذي آثار جدلًا كبيرًا على السوشيال، بعد أن تبين بالبحث أن سعره 900 دولار أي يعادل 28،601 ألف جنيه.

شهادة تقدير من المركز الثقافي الأمريكي

من جانبه كان قد كشف الفنان محمد رمضان عن تكريمه من المركز الثقافي المصري الأمريكي بعد تألقه في شخصيته بمسلسل “جعفر العمدة”، الذي عرض في الماراثون الرمضاني السابق 2023.

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: شكراً المركز الثقافي المصري الأمريكي بولاية نيويورك .. شهادة أعتز بها .. والى كل جمهوري العربي في الولايات المتحدة الأمريكية حفلاتي عندكم في خلال أيام أشوفكم على خير وبخير.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

فيلم هارلي

النجم محمد رمضان لم يكتفى بنجاحه في الدراما خلال شهر رمضان، وكلل هذا النجاح في السينما بعرض فيلمه الجديد “فيلم هارلي” خلا لموسم عيد الفطر المبارك، والذى ينافس مع عدد كبير من الأفلام المتنوعة ما بين الكوميدية والرعب، وحقق إيرادات كبيرة ما يقرب من 30 مليون جنيه في أقل من 10 أيام.

ومن الملفت للنظر أن النجم محمد رمضان اصطحب معه بعض عناصر مسلسل “جعفر العمدة” الذى حققوا معه النجاح إلى فيلم “هارلى، حيث تواجدت مي كساب في دور زوجة والده في “هارلى” بعدما جسدت دور زوجته في “جعفر العمدة”.

وظهر أيضا الفنان أحمد داش في دور شقيقه في “هارلى” بعدما جسد دور ابنه في “جعفر العمدة”، وظهر حسنى شتا فى شخصية أحد أفراد العصابة في “هارلي” بعدما ظهر كضيف شرف فى دور شقيق إيمان العاصى في “جعفر العمدة، ويتبقى المخرج محمد سامى الذى شارك في العملين كمؤلف لهما.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

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