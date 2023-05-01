شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون بصحبة زوجها فى نيويورك وتحاول إخفاء نفسها بنظارة وكاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الممثلة الجميلة سكارليت جوهانسون بصحبة زوجها كولين جوست في ظهور نادر لهما معًا بعد فترة طويلة من الغياب عن الأنظار، إذ كانا ذاهبين بحسب التقارير إلى متجر بقالة فى نيويورك.



سكارليت

وسيطر على الثنائى إطلالة كاجوال ميزت الثنائى، الذى حرص على أن يكون بسيطاً للغاية، في حين حاولت سكارليت عدم التميز أمام المصورين والاختفاء بصورة كبيرة عن الأنظار بواسطة كاب ونظارة شمسية.



سكارليت جوهانسون وزوجها

وذلك بعدما ظهرت سكارليت جوهانسون خلال كواليس أحدث أعمالها التى تصورها حالياً فيلم Project Artemis، حيث بدت فى إطلالة عبارة عن فستان قصير، وفقاً لما ذكره تقرير موقع ديلى ميل الذى أكد أن العمل سيعرض على إحدى المنصات.

كما بدت سكارليت فى صورة أخرى وهى تفتح باب سيارة Tesla، ولم يتم الإفصاح عن أى تفاصيل بشأن الفيلم، والذى من المعروف أن أحداثه تدور حول سباق الفضاء فقط.

ولا تعد تلك الصور الأولى من الفيلم، حيث سبق ورصدت أعين المصورين الممثلة سكارليت جوهانسون وتشانينج تاتوم أثناء مواصلتهما تصوير فيلمهما القادم الذى يتطرق لعالم الفضاء.