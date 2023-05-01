شابة شديدة الجمال.. أول ظهور علني لخديجة الابنة الكبرى لـ حلا شيحه.. هل تشبهها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 1 مايو 2023 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بالعديد من اللقطات التي تجمعها بأبنائها خلال تواجدهم في كندا.

ظهرت حلا برفقة ابنتها خديجة وكشفت عن حبها الشديد لها، وتفاعل الجمهور مع ظهورهما وكشفوا عن مدى إعجابهم بجمالها والشبه الكبير بينهما.

حلا شيحة تتواجد في كندا منذ الأيام الأخيرة في شهر رمضان، ويبدو أنها ستسقر هناك لفترة من أجل قضاء وقت ممتع مع أبنائها.

خديجة إبنة حلا شيحة

كما نشرت حلا شيحة، صورة لها بين أحضان ابنتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بدون حجاب، موجهة رسالة لجمهورها قائله إن لديها ما تقوله وتريد أن تدعم قصص النضال النسائية، لكنها لا تفضل الحديث في الوقت الحالي، حيث كتبت «أنا مثل كل امرأة، وأفضل عدم الحديث في هذا الوقت، ولكن أكيد هتكلم.. سأتحدث عما يدور بذهني وأدع كل امرأة تعرف أنها ليست وحدها فيما تشعر به، وسنتشارك قصة نضال كل واحدة فينا».

حلا شيحة تظهر بدون حجاب

وصدمت الفنانة حلا شيحة جمهورها مؤخرًا، بعد انتشار أبناء انفصالها عن زوجها معز مسعود بسبب الغيرة، ومسحها للصور التي تجمعهما من على موقع السوشيال ميديا إنستجرام، بظهورها مرة أخرى في صور بدون حجاب.

“هو ليه الحجاب مرتبط عندك بالرجال؟”.. حلا شيحة ترد

وبعد أن عادت مجددًا إلى الظهور الإعلامي بدون حجاب، واصل متابعو الفنانة حلا شيحة توجيه أسئلة محرجة حول حجابها وحياتها الخاصة، من خلال تعليقاتهم وآخرها على منشورها الأخير في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

فقد وجهت إحدى متابعات النجمة المثيرة للجدل حلا شيحة سؤالا لها، حول علاقة الحجاب بالرجال في حياتها.

وقالت المتابعة في سؤالها لحلا شيحة التي ظهرت في الصور دون حجاب: “هو ليه الحجاب عندك أو الطرحة مرتبط بأشخاص؟” في إشارة إلى أزواجها السابقين.

بدورها، ردت حلا شيحة نافية هذا الاتهام، موضحة أنه رأي خاطئ وقالت: “لا مش صحيح” دون الخوض في تفاصيل أخرى.

“مش بثبت شيء”

كما ردت على متابعة أخرى كتبت لها “ياريت تركزي في مستقبلك وتركزي في شغلك، وتسيبك شوية من السوشيال ميديا ومحاولة إثبات أنك سعيدة..”.

لتعلق الفنانة قائلة “أنا مش بثبت شيء.. أنا بحب جمهوري وبحب أشارك بعض من لحظاتي حياتي معه”.

هل تعود حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى؟

ومن الأمور التي أثارت الجدل لدى جمهور الفنانة حلا شيحة، تمهيدها للرجوع للتمثيل مرة أخرى، فأخذوا يتسائلون إذا كانت تفكر ف العودة بعد اعتزالها.

وقدمت حلا شيحة مؤخرًا التهنئة للفنان أشرف زكي، الذي فاز بمنصب نقيب المهن التمثيلية بعد الانتخابات التي جرت مؤخرًا، ونشرت صورة له عبر “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “بالتوفيق دايما”، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تلميحًا منها لعودتها للتمثيل وتصفية الأجواء.

موقف أشرف زكي من عودتها للفن

وصرّح أشرف زكي، في وقت سابق، بأنه لن يسمح بعودة الفنانة حلا شيحة إلى نقابة المهن التمثيلية مرة أخرى وشدد على أنه لم يعد لها مكان في النقابة ما دام هو موجود على رأسها.

وقال زكي في تصريحات تليفزيونية: “أخطأت في عودتها مرة أخرى للنقابة.. فيه ناس اعتزلت بهدوء، وذلك أفضل لهم، حتى عندما يقررون العودة مرة أخرى يحافظون على أنفسهم، وحلا شيحة قراري واضح في عودتها”، ولكنه عاد وتراجع عن هذا التصريح في لقائه ببرنامج “حبر سري”، وأكد أنه قراره كان انفعاليًا.

وتابع: “لو هي موجودة حاليا وعايزة تصريح هستشير أهل الفن الأول وأهل الفن طيبين.. عُمرنا ما تأخرنا على حد من الفنانين وأنا لا أتاجر بأوجاع الناس”.

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