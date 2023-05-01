شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مليون دولار إضافية لفيلم الرعب Evil Dead Rise بأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرعب الجديد Evil Dead Rise بـ13 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، حيث وصلت إلى 53 مليونًا و716 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 21 أبريل الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب Evil Dead Rise بين 35 مليونًا و816 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكى، و17 مليونًا و900 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم وصلت مدته إلى ساعة و37 دقيقة.

يدور فيلم "Evil Dead Rise"، الذي تنتقل أحداثه من الغابة إلى المدينة، حول قصة ملتوية عن أختين منفصلتين، تلعبهما ساذرلاند وسوليفان، اللتان توقف لم شملهما بسبب صعود الجسد الذي يمتلك الشياطين، مما دفعهم إلى أن يصبحوا كائنًا بدائية، وبالتالي يقاتلون فى معركة من أجل البقاء لأنهم يواجهون أكثر نسخة كابوسية من العائلة يمكن تخيلها.

فيلم Evil Dead Rise ، من بطولة كل من ميراباي بيز، ريتشارد كروشلي، آنا ماري توماس، ليلي سوليفان، نوح بول، أليسا ساذرلاند، جابرييل إيكولز، مورجان ديفيز، نيل فيشر.