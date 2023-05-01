تداول صور للفنان سعد لمجرد بعد خروجه من السجن.. فقد الكثير من الوزن وتغير شكله 180 درجة!!

كتب امير فتحي في الاثنين 1 مايو 2023 02:47 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان المغربي سعد لمجرد، بعد أن تمت الموافقة من المحكمة الفرنسية بالافراج عنه، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع اسرته.

وأفادت مصادر متطابقة أن الفنان المغربي سعد المجرد اتخذ خطوة غير مسبوقة عقب خروجه من السجن، بحيث امتنع عن الرد على رسائل أصدقائه عبر “الواتساب” مفضلا التزام الصمت.

أول صورة لـ سعد لمجرد بعد إطلاق صراحه المشروط

وأكدت ذات المصادر أن “لمعلم” مصاب بأزمة نفسية، منعته من أن يبادر فور خروجه إلى التواصل مع جمهوره وأصدقائه بكثافة كما حدث في المرة الماضية حينما غادر السجن، وهو ما لاحظه ملعقون على صورته التي نشرها عقب خروجه من السجن، والتي بدا فيها شاحبا وهزيلا

وأضاف المصدر ذاته أن والدي المجرد، الفنانة نزهة الركراكي والفنان البشير عبده، طلبا من أصدقائه الابتعاد عنه قليلا في هذه الفترة، بسبب الأزمة النفسية التي يمر به.

وكان المجرد قد خرج من السجن بعد أن دفع كفالة قدرها 75 مليون سنيتم، حيث كان متابعا بتهمة ارتكاب جريمة اغتصاب في حق مواطنة فرنسية.

نجوم المغرب يدعمون سعد لمجرد في أغنيته الجديدة

بعد خروجه من السجن، فاجأ النجم سعد لمجرد جمهوره بإطلاق مقطع فيديو ترويجي لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل “آش خبارك”.

وظهر النجم المغربي وسط مزرعة حيوانات بإطلالة مختلفة وهو يقوم بحركات كوميدية مع ممثل آخر، ونال التيزر اعجاب الآلاف من متابعيه الذين أعلنوا عن شوقهم الكبير لسماع الأغنية التي سيطلقها الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق، روّج لمجرد للأغنية من خلال بوستر يجمعه بالفنانة صفاء حبيركو، التي تشاركه في بطولة الكليب مع ثلة من النجوم المغاربة، وهم : عمر لطفي، رشيد رفيق، وصال بيريز وآخرون.

واعتبر الجمهور أن مشاركة نجوم مغاربة في الكليب يشكل دعمًا كبيرًا له في قضية ضدّ الشابة الفرنسية لورا بريول، معلنين بشكل غير مباشر دعمهم الكبير له.

وأرفق لمجرد هذا البوستر بتعليق حدد من خلاله موعد تنزيل أغنيته الجديدة، قائلا “آش خباركم؟ لباس عليكم؟ موعدنا أحبائي يوم 4 ماي بإذن الله”.

الحكم بحبس سعد لمجرد لمدة 6 سنوات

وكانت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قد قضت بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة فرنسية، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

وبعد 7 ساعات من المداولات، أعلنت المحكمة أنها “مقتنعة” بالاغتصاب، “الذي وصفه بشكل دائم ودقيق” من قبل المدعي المدني، الشابة الفرنسية لورا بريول.

وتم اعتقال سعد لمجرد من قاعة المحكمة فور صدور الحكم ضده، وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت بسجن لمجرد، سبع سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي”.

ونفى المغني المغربي أن يكون قد اغتصب الشابة الفرنسية أو أقام علاقة جنسية معها، حسب وكالة فرانس برس.

يُذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط بوضعه سواراً إلكترونيًا.

بعدها، سمح القضاء الفرنسي للمتّهم بالسفر إلى بلده المغرب حيث أطلق اغنيته الجديدة “غزالي غزالي”.

وفي 11 أبريل 2018 وجّه القضاء الفرنسي إلى لمجرّد تهمة “اغتصاب” أخرى بناءً على دعوى تقدّمت بها شابة فرنسية-مغربية تتّهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسياً وضربها في الدار البيضاء في 2015.

إلى ذلك، وجه القضاء الأميركي إلى لمجرّد تهمة الاغتصاب في واقعة تعود الى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقاً عن صاحب أغنية “إنت معلم”، التي حقّقت حتى اليوم أكثر من 700 مليون مشاهدة على موقع (يوتيوب).

الجدير بالذكر ان سعد لمجرد طرح أغنيته الأخيرة “الحلق” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي ثلاثة أشهر من إخراج اللبناني دان حداد .

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