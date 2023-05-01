شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل اختيار منى زكى لدور جيهان السادات بعد منافسة مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر عدد من الصور، ترشيحات المخرج محمد خان لدور چيهان السادات لمرحلة الشباب فى فيلم أيام السادات بعدسة طارق التلمسانى، ويتضح فيها منافسة بين 4 وجوه للعب الدور وهى؛ منى زكى ونيللى كريم وحلا شيحة، ليذهب الدور فى النهاية إلى النجمة منى زكى.

لم تكن منى زكى هي الأقرب للدور من وجهة نظر المخرج محمد خان، الذى رفضها فى البداية لكن النجم أحمد زكى أصر عليها، ليبدأ خان فى التفكير فى الأمر بجدية لدرجة أنه أجرى لها 3 اختبارات كاميرا قبل أن يستقر عليها فى النهاية.

فى حوار سابق، قالت الفنانة منى زكى: "فى فيلم أيام السادات قدمت 3 اختبارات كاميرا ورفضت من المخرج محمد خان رحمة الله عليه لكن أحمد زكى أصر على وجودى فى العمل ومحمد خان وافق فى النهاية على وجودى وكان سعيد جدًا بوجودى وطلبنى فى أعمال أخرى".

وعن كواليس علاقتها بالفنان أحمد زكى حيث أكدت أنها كل مرة تقابله كانت تقابل الشخصية التى يجسدها فى عمل فني.

وتابعت: "قابلته بشكل شخصى فى فرحي، وفى مكتب المخرج شريف عرفة، وتقابلنا عمليًا كثيرًا وكان يقابلنى بمنتهى الحب والدفأ، وقابلته فى مرحلة أيام السادات وكان ينظر لى بإعجاب فكنت أندهش بشدة".

وأضافت: "فى بداية حياتى الفنية لم يكن هناك الكثيرون مقتنعين بى والبعض اعتقد أننى محظوظة ليس إلا ولست ممثلة حقيقية".