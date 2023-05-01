شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك وجينيفر معًا فى بيفرلى هيلز بصحبة إيمى ابن لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز وهما يمسكا بأيديهما أمس السبت عندما استمتعا بقضاء يوم معاً في بيفرلي هيلز وانضم إليهما إيمى نجل جينيفر البالغ من العمر 15 عامًا.



ابن لوبيز

وكانت جينيفر لوبيز حرصت على استعراض أنوثتها وشياكتها المميزة خلال أكثر من صورة بإطلالة جديدة ظهرت بها مؤخراً، وتميزت فيهاا المغنية البالغة من العمر 53 عامًا بنحافتها المميزة، وحفاظها على لياقتها كعادتها، بالإضافة لارتداء قبعة وأسفل منها حجاب يغطى الرأس.



بن افليك ولوبيز

من ناحية أخرى سبق وساندت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، زوجها النجم العالمى بن أفليك، خلال العرض الخاص لفيلمه الجديد Air، حيث دخلا سويا على السجادة الحمراء، واحتضنت لوبيز زوجها فى العرض بلوس أنجلوس، لتهنئته على نجاح الفيلم.

وبدت جينيفر، 52 سنة، ساحرة في فستان من اللونين الأبيض والخضراء النيون، وكان الجزء العلوى، الذى يصل إلى رقبتها، مزينًا بصفوف من أحجار الراين اللامعة.

والفستان كان بأكمام طويلة، وطوله غطى حذاءها، وقامت المغنية والممثلة بإقرانه بحقيبة يد رفيعة متلألئة تتناسب تمامًا مع النصف العلوى من فستانها، أكملت مظهرها من خلال تصفيف شعرها بلون الكراميل فى كعكة أنيقة.