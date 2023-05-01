شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يستعد لجولة غنائية فى أمريكا.. مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مروان خورى، لإحياء 5 حفلات فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر مايو الجارى وتحديدًا يوم 5 مايو في أوهايو و6 مايو في أتلانتا و19 في هيوستن و20 في شيكاغو ويوم 26 فى ولاية لوس أنجلوس، ومن المقرر أن يقدم مروان خورى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر دانى خورى.

وأحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم والنجم مروان خورى حفلاً غنائيًا في قطر، ثالث أيام عيد الفطر، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

يذكر أن أحدث أعمال النجمة نجوى كرم، أغنية "ساعة بيضا" والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي.