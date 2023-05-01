شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الأردنى Saleem فى مهرجان Annecy للرسوم المتحركة بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشهد مهرجان Annecy للرسوم المتحركة، عرض فيلم Saleem وهو أول فيلم أردني رسوم متحركة "ثلاثي الأبعاد" يتم اختياره في هذا المهرجان العريق والمتخصص في أفلام الرسوم المتحركة والذي تأسس عام 1960.

فيلم Saleem يشارك في في الدورة الـ47 لمهرجان (آنسي) الدولي لأفلام الرسوم المتحركة بفرنسا في عرض عالمي أول للفيلم.

فيلم Saleem من إخراج سينسيا مدانات وسينافس الفيلم في مسابقة أفلام الرسوم المتحركة الطويلة في فئة (كونترشامب)، ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 11 إلى 17 يونيو بمدينة آنسي الفرنسية.

عرض فيلم سليم في مهرجان آنسي للرسوم المتحركة