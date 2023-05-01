شكرا لقرائتكم خبر عن خالد دياب: رأيت أكثر من حالة لأمهات تعانى من قانون الوصاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السيناريست خالد دياب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل تحت الوصاية الذى عرض في موسم رمضان الماضى وحقق نجاحات كبيرة بإشادات النقاد والجمهور.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365" تحمست مع السيناريست شيرين دياب لموضوع المسلسل، ولما عرضناه على المنتج محمد السعدي لشركة ميديا هب، وافق على الفكرة بدون تفاصيل القصة، كما أن المخرج العبقرى محمد شاكر خضير كان إضافة قوية للعمل الذى حرص على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية، بالإضافة إلى كل أبطال العمل بداية من منى زكى إلى أقل فرد في العمل .

وأشار رأيت أكثر من حالة لأمهات تعاني من قانون الوصاية، الذي يحرم الأم من قضاء أوقات طويلة مع أولادها في محاولة منها لتعويضهم عن فقدان والدهم .

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر تسع سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجُها "عادل" الذى يعمل هو وأسرتُه في مهنة الصيد حياةً مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتَها رأسًا على عقب، وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطُرت إلى الانتقال لدمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسمٍ وهُوية مختلفة، وتُضطَر لامتهان "الصيد" والعمل كرئيس مركب، وسط الرجال.