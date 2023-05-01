شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: الأعمال الوطنية مهمة والصورة والموسيقى من أسرار نجاح الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، الناقدة الفنية مدير تحرير الخليج 365، إن مسلسل علاقة مشروعة لم يكن السيناريو فيه جذابا بالبداية والإيقاع كان يقع من المخرج بعض الوقت، ولكن أنا مثلا تفاجأت بأن والدتى تشاهده وهو ليس نفس الشريحة التي يرصدها المسلسل.

وعن مسلسل الكتيبة 101 قالت علا الشافعى خلال لقائها مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الأعمال الوطنية محتاجينها عشان الأجيال الشابة اللى متعرفش جزء من تاريخها، أنا مثلا بحلم بأن يكون هناك جزء من الماضى مع الحاضر والحاجات اللى لها علاقة ببعض".

وأضافت: "يعنى فترة حرب الاستنزاف دى فترة شديدة الثراء في مصر، وعندنا الكثير من الأبطال والمعارك التي خاضتها القوات المسلحة في هذه الفترة، ولا يقل عنها ما حدث في سيناء وتطهير سيناء من الإرهاب هو أيضا مهم، يعنى مثلا فيلم الممر قالوا مش هاينجح ولما نزل السينما كسر الدنيا وقاعات العرض كانت ممتلئة على آخرها".

وتابعت: "أول حلقتين أو تلاتة من الكتيبة 101 كانت الدراما هادية أوى لكن الصورة البصرية عالية جدا، وده من ثنائيات رمضان، وهم محمد مختار مدير التصوير والمخرج محمد سلامة شاطرين جدا، وبعد الحلقة التالتة الأحداث بدأت تشد والشخصيات اللى عاملها عمرو يوسف وآسر ياسين والتناغم اللى بين عمرو يوسف ولبلبة واللى كانت مفاجأة عاملة دور الأم بلطافة جدا".

واستطردت: "أيضا الموسيقى التصويرية في مسلسل الكتيبة 101 كانت من مميزات المسلسل واللى عاملها خالد حماد، وكانت سر من نجاح المسلسل".

واختتمت علا الشافعى حديثها قائلة: "الضابط مش بدلة وخلاص، والدراما الوطنية تعطى معلومة أن الضابط عنده مهام ومكلف بحماية أرضه وخوفه على الوطن، وده شيء بترسخه الدراما الوطنية، ولما بيكتب أسماء الشهداء في نهاية كل حلقة ده إهداء لروحهم وبيعرف الناس بهؤلاء الشهداء".