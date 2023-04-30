مربي العز تُصيب سوزان نجم الدين بالتهاب فى الوجه

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة سوزان نجم الدين على كشف كواليس إصابتها بالتهاب حاد بالوجه بسبب ميكب شخصية جواهر التي لعبتها في مسلسلها مربى العز". اقرأ أيضًا سوزان نجم الدين تتألق بدور جواهر والجمهور يتغني بأدائها

وقالت سوزان فى تصريحات تليفزيونية:" كل يوم وشي بيشد لأن عندي مراحل لما أشيل اللزق الجلد بيتسلخ فوصلت لمرحلة أن جزءًا كاملًا في الوجه أصاب بالإلتهاب بجانب الألم المبرح".

قصة مسلسل مربى العز

وتدور أحداث المسلسل حول "جواهر" التى ستحاول بث الفتنة بين الثلاث حارات وهم حارة الورد، وحارة المشرقية، وحارة العسلية، حيث لكل حارة زعيم وستحاول سوزان نجم الدين أن تستعيد ملك والدها بعد أن سجن وتعرضت هى وأشقاءها للتنمر، والنبذ، إذ تحيك خطة مكتملة الأركان من أجل إستعادة عز وملك والدها.



وتألقت النجمة سوزان نجم الدين، فى مسلسل "مربى العز" بشخصية جواهر، وأثني عليها الجمهور بشكل كبير مؤكدين أنها شخصية محورية فى أحداث العمل وأنها رمز الخير حينة ورمز الشر المبرر حينة أخرى والذي يتمتع بالذكاء والحنكة في سبيل الانتقام.

وأكدوا أنها أيقونة التمثيل فيه، معتبرين أن تواجد سوزان أضاف ثقلا للعمل وأنه لم يكن هناك من يستطع أن يقدم الدور كما قدمته سوزان نجم الدين كما اعتبر البعض الآخر أنها نجمة الموسم بجدارة.

من جانبها أبدت سوزان نجم الدين سعادتها بردود الفعل الرائعة التي وجدتها من الجمهور وتعلقهم بشخصية «جواهر» التى تجسدها فى مسلسل «مربى العز»، مضيفة أن الدور من النوع السهل الممتنع، خاصة أنه مركب وصعب

وملىء بالتحولات التى تزيده متعة وصعوبة.

المسلسل يتناول قصة ثلاث حارات مختلفة، السورية، والشامية، والطبيعية، ويسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية فيما بينها.

وكانت تمكنت سوزان نجم الدين فى الحلقة العاشرة من المسلسل من تنفيذ الجزء الثانى من خطتها انتقاما لما حل بعائلتها وفقدهم أموالهم، وتقودهم حيث وضعت خطة مُحكمة استولت فيها على ثروة طائلة من الذهب لتعود الى حارتها وتستكمل عملية انتقامها ممن آذوها هناك.

سوزان نجم الدين تريند



وظهرت جواهر أنها المحرك الرئيسى وتمكنت سوزان نجم الدين فى الحلقة الماضية من تصدر ترند تويتر، وذلك بعد الأحداث القوية التى ظهرت فى الحلقة وكانت بطلتها حيث وصفها الجمهور بأنها تؤدى الدور ببراعة شديدة وإتقان محكم للتفاصيل، رغم صعوبة الدور.

أبطال مربى العز



يذكر أن "مربى العز" بطولة سوزان نجم الدين، عباس النورى، محمود نصر، أمل عرفة، نادين خورى، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فادى صبيح، حسن خليل، وآخرين، من تأليف على الصالح، وإخراج رشا شربتجى.

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